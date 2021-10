Pretenden que la Municipalidad de Salta cree un Banco Genético de Cultivo de Cannabis

Como si no tuviera demasiados problemas y cosas por hacer, un concejal capitalino presentó un proyecto mediante el cual se propone crear en el ámbito Municipal un Banco Genético de Cultivo de Cannabis con fines medicinales.

No sólo parece una locura plantear esto a nivel municipal (que no tiene ni la capacidad ni los recursos ni la incumbencia necesaria), sino que los ediles no sesionarán mañana para tratar tamaña utopía.

Mañana desde las 16 Hs. en un plenario de concejales se abordará el Proyecto que propone crear en el ámbito Municipal un Banco Genético de Cultivo de Cannabis con fines medicinales. Con la premisa de ampliar el tratamiento del expediente, desde el Cuerpo se dispuso invitar a participar de la actividad a funcionarios, legisladores provinciales y representantes de organismos e instituciones vinculadas a la temática.



Como se puede apreciar, es un tema que excede ampliamente la facultad de un Gobierno Municipal, y para ello basta con observar el mejor y más cercano ejemplo que tenemos: la provincia de Jujuy, que avanzó muchísimo en este sentido, pero lo hizo desde el Ejecutivo provincial, por la cantidad de requisitos, permisos y habilitaciones en materia de salud y seguridad.

Como si no hubieran problemas

En un municipio lleno de problemas, con necesidad de obras en todos lados, calles destrozadas, a lo que se debe sumar una problemática nunca resuelta como la de vendedores ambulantes y manteros, que derivaron ahora en la muerte de una persona producto de las mafias que operan en el Parque San Martín, los legisladores de la ciudad se ocupan del Cannabis Medicinal.





No es que no sea relevante, ocurre que no es el ámbito ni el momento. Los vecinos esperan soluciones a temas más urgentes de parte de "su" Municipalidad y sus concejales.



Este proyecto plantea la creación del Programa Municipal para el Estudio, Investigación y Tratamiento del Uso Medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados, y se fijan los objetivos del mismo. Asimismo, en el articulado redactado por el edil Fernando Ruarte se establece una autoridad de aplicación y las acciones que deberá desarrollar, como así también se faculta al DEM a celebrar convenios que posibiliten el cumplimiento de lo establecido.

Desde el vamos este Programa no va a prosperar, y el plenario de mañana será una pérdida de tiempo sin dudas.





¿Te parece que la Municipalidad de Salta puede avanzar en el estudio, uso y creación de un Banco de Cannabis Medicinal? — InformateSalta (@Informatesalta) October 12, 2021



Ya se estudió e investigó mucho al respecto en los países más avanzados del mundo. ¿Qué podemos aportar desde la Municipalidad de Salta al respecto? Sólo falta una decisión política al respecto, como la tuvo Jujuy, pero a nivel Provincial, no Municipal. Todo lo demás es puro bla bla.