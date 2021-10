Femicido de Susana Zerpa en Tartagal: "Tenía la esperanza de haber encontrado su pareja"

La madrugada del viernes 1 de Octubre, Susana Zerpa fue encontrada sin vida en el interior de su local en la localidad de Tartagal. Posteriormente inició la búsqueda del supuesto homicida de la mujer, su ex pareja, Luis Enrique Rebilla, el cual fue detenido el día sábado 2 de octubre.

En medio de la conmoción por el crimen, luego se supo que el hombre cumplía una condena por el homicidio de otra mujer, pero gozaba de libertad condicional. En cuanto al cuerpo de Susana, la autopsia confirmó el brutal ataque recibido en manos del asesino, quien le asestó 15 puñaladas, que le provocaron su muerte.

Ahora Graciela Ahumada, amiga y comadre de Susana Zerpa, se mostró conmovida por la muerte de su amiga y pidió justicia por su terrible muerte. "Ella no se merecía esto, nada de lo que pasó o vivió. Era buena persona, amigable y solidaria. Yo la veía muy preocupada, a la vez la veía contenta porque tenía una relación pero no era, para mí una relación sana. Eran escenas de celos que no correspondían" contó por VideoTar.

En cuanto al supuesto femicidia, Graciela dijo estar al tanto a través de lo que informó el Fiscal, de que el hombre que ahora niega el hecho, se encontraba cumpliendo una condena por un hecho similiar. "El código Penal anterior lo favorecía y por eso es que estaba con libertad. Solo Susana y Dios saben esto que ha pasado", señaló.

Conmovida, Graciela pensó en ese momento del ataque a su amiga: "Yo no me la imagino a Susana padeciendo lo que ha padecido, si se murió desangrada, si agonizó, no lo sabemos realmente, no me la quiero imaginar en esa situación".

El cambio con sus amigas durante la relación

Por otra parte Graciela sostuvo que cambió porque a Susana no le gustaba que le dijera algo respecto a la relación. Si bien no tienen la certeza creen que no le gustaba que hablara con mucha gente.

"Yo como hermana prácticamente, nos contábamos todo los que nos pasaba, para mí no era normal ni sano. Tenía la esperanza de haber encontrado su pareja, pensar que uno cree que puede cambiar las cosas, pero cuando pasan estas cosas, es difícil", declaró.

Por último la mujer pidió justicia por su amiga y dijo sentirse culpable por no haber insistido en que su amiga pusiera un fin a esa relación. "Yo escuchaba gente que decía con solo mirar la foto, lo que se ve en el Face. La gente dice ya tiene esa mirada. Fue la primera impresión", concluyó.