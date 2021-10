La comunidad venezolana denunció hostigamiento y discriminación tras el crimen de Nahuel

Estigmatizados por su nacionalidad, los venezolanos que se encuentran en Salta sienten que la discriminación hacia ellos fue en aumento desde que ocurrió el incidente del Parque San Martín. Luego de que trascendiera que el presunto asesino de Nahuel Vilte, Rafael Falcón, llegó desde Venezuela, se destapó una caldera de mensajes racistas y xenófobos contra los extranjeros que se encuentran en Salta.

En este sentido, Mitchel, una joven venezolana que trabajaba en el Parque San Martín, denunció ante Somos Noticia que los agravios fueron en aumento. “Nos amenazan con no dejarnos trabajar, nos tratan de mafia siendo que no somos ninguna mafia, solamente trabajamos. ¿O acaso por ser extranjera no tengo derecho salir adelante y ganarme la vida?”, marcó la mujer.

El rechazo hacia los venezolanos que migraron masivamente en los últimos años crece en varios países, bajo la misma lógica de responsabilizarlos por la inseguridad y la delincuencia, sin embargo y como marca la joven “no todos los venezolanos tienen que caer en la misma bolsa”.

“Estamos allí por necesidad, queremos trabajar y no queremos que esas personas se acerquen al parque. Todos los fines de semana era un problema diferente con esa gente. Que ellos paguen y se haga justicia porque fueron los causantes de este problema”

Así como relata Mitchel, su caso es el de miles de venezolanos que abandonan su país. Llegó a Salta huyendo de la crisis de su país. Desmintió también que haya grupos que paguen pasajes para traer ilegalmente a más venezolanos.

Respecto al conflicto del fin de semana, la joven aclaró que conocía a Falcón, pero solo de vista y que los disturbios ocasionados por Javier Ponce eran constantes. “No nos cobraban piso pero se creían dueños del lugar, ellos decidían quienes estaban”, comentó.

Para finalizar, Mitchel pide empatía por parte de la comunidad para que cese la discriminación: “A los venezolanos no nos juzguen, no todos somos iguales”, dijo.