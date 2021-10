Crece el escándalo por el film de Luisana Lopilato en Tilcara: utilizaron sin permiso imágenes de niños

Dos padres de niños que asisten a la escuela de Tilcara, Jujuy, en donde se filmó parte de la nueva película de Luisana Lopilato para Netflix, salieron a hablar y brindaron fuertes detalles de lo que sufrieron los chicos y explicaron los motivos de la denuncia que realizaron.

El rodaje de Pipa, la tercera entrega de las películas basadas en las novelas policiales de Florencia Etcheves, había sido bienvenido en la provincia norteña, pero se desató el escándalo cuando hace algunas horas los tutores de los alumnos de la escuela primaria Eduardo Casanova acusaron al equipo directivo del colegio y al Ministerio de Educación de Jujuy por violar derechos de niños y niñas.

"Mientras estaban en clase, el equipo de producción utilizó la escuela y eso significó que los niños y niñas no puedan salir del aula. Se los mantuvo retenidos sin poder salir al baño, sin poder hacer actividad física y las materias que implican salir", relataron Rodolfo y Carolina en Nosotros a la mañana? (El Trece, lunes a viernes a las 9.30).

"Tampoco pudieron tomar la merienda y todas las actividades normales de una jornada educativa", aseguraron estos padres, siguiendo así con lo expresado en el comunicado que afirmaba que a los chicos ni siquiera se les permitía hablar en esas horas de encierro.

Luisana Lopilato en Purmamarca, Jujuy. Foto: Instagram.

"En tiempo no es la mayor gravedad, lo más grave fue que las familias no fuimos consultadas. Se utilizaron imágenes de la escuela y de la salida de niños y niñas. no hubo ningún previo consentimiento familiar ni de los docentes", explicaron Rodolfo y Carolina en el programa que conducen Joaquín "El Pollo" Álvarez y Sandra Borghi.

"Nos enteramos porque las maestras y maestros nos avisaron por WhatsApp que teníamos que retirar a los chicos 10 minutos antes porque había una filmación. Ellos tampoco estaban enterados, los únicos que tenían conocimiento de eso eran las autoridades de la escuela y el Ministerio de Educación de la provincia. Se cree que ellos dieron la autorización", continuaron en su relato.

Luisana Lopilato filmando "Pipa" en Jujuy. Foto: Instagram.

Los padres aseguraron que los directivos de la escuela participaron como extras en algunas escenas de Pipa. "Por más simpática que pueda parecer la anécdota, existen leyes de protección de la niñez que fueron completamente violadas", enfatizaron.

Además, la madre jujeña también aseguró que los protocolos sanitarios por la pandemia del coronavirus también fueron violados. "Pasaron por encima de todos los protocolos que estamos cumpliendo las familias de Jujuy hace año y medio. La presencialidad plena empezó hace apenas quince días", aseveró Carolina.

Luisana Lopilato viajó a Jujuy junto con Michael Bublé y sus tres hijos: Noah, Elías y Vida (Instagram).

"Es inadmisible. Es una institución pública que destinó sus espacios físicos para un emprendimiento privado en el que no están claras las condiciones. Fuimos una de las provincias más estrictas desde el comienzo de la pandemia y no hubo ningún problema con romper los protocolos para llevar adelante esto", expresaron los padres que residen en Tilcara.

"Jujuy no tuvo clases el jueves pasado por un feriado provincial y luego cuatro días más por los feriados nacionales. ¿No podrían haber utilizado la escuela en ese momento? No entendemos la lógica y creemos que fueron vulnerados los derechos de nuestros hijos", finalizaron.

De qué trata la película de Luisana Lopilato

?La ex Chiquititas, Rebelde Way y Casados con hijos se vuelve a poner en la piel de la detective Manuela "Pipa" Pelari en la tercera película de la saga cinematográfica basada en las novelas de Florencia Etcheves tituladas Cornelia y La virgen en tus ojos.

Pipa es la secuela de Perdida (2018) y narra cómo el personaje de Lopilato decidió cambiar de vida tras abandonar la fuerza policial. En 2020 se estrenó la precuela de la primera película, La corazonada.

La dirección de Pipa está a cargo de Alejandro Montiel, al igual que en las dos películas anteriores; y además de la esposa de Michael Bublé, el elenco está conformado por Mauricio Paniagua, Inés Estévez, Ariel Staltari, Paulina García, Malena Narvay, Aquiles Casabella, Benjamín del Cerro y Santiago Artemis.

Los productores de la película que generó un escándalo en Jujuy son Fernando Blanco, Alejandro Cacetta, Mili Roque Pitt y Juan Pelosi, en una coproducción de FAM Contenidos y Corinthian Argentina. /Clarín