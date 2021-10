Palmeiras vs Flamengo, otra final histórica de la Copa Libertadores

Nuevamente, la Copa Libertadores tendrá otra definición memorable, ya que se enfrentan dos gigantes de un mismo país. El partido será el 27 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo. Aquí, todos los detalles.

El Palmeiras y el Flamengo se enfrentan en una definición histórica, teniendo en cuenta el peso y la jerarquía de estos dos equipos brasileños. A su vez, se miden los campeones de las últimas ediciones (2020 y 2019), que buscarán quedarse con la gloria en Sudamérica, para que disfruten sus simpatizantes.

Por cierto, ambos equipos ganaron la Copa Libertadores en dos oportunidades (el Palmeiras en 1999 y 2020; el Flamengo en 1981 y 2019), por lo que sería su tercera conquista en el continente, igualando así a otros equipos grandes de Brasil, como el San Pablo, Gremio y Santos.



Por quinta vez en la Copa Libertadores, se enfrentan mano a mano dos equipos de un mismo país en la final, luego de las definiciones del 2005, 2006, 2018 y 2020.

Asimismo, en el 2005 la final fue San Pablo vs Athletico Paranaense (con triunfo para el San Pablo); en 2006 San Pablo vs Inter (con victoria para el conjunto de Porto Alegre); en 2018 River vs Boca (con triunfo para River en una final inolvidable disputada en Madrid) y, por último, en el 2020 Palmeiras vs Santos (se impuso el Verdao en el Maracaná).

Todas estas definiciones fueron muy significativas y quedaron en la historia, considerando la importancia que implica para cualquier equipo vencer a otro del mismo país en el marco de un torneo internacional.

Esta final entre el Palmeiras y el Flamengo tendrá a dos equipos muy sólidos y contundentes, que vienen mostrando su potencial en el último tiempo y ganaron las últimas ediciones: el Palmeiras se consagró tras vencer al Santos en 2020 (1-0) y el Flamengo fue campeón en 2019, luego de superar a River (2-1).

Por cierto, ambos equipos lograron conformar un estilo vistoso, efectivo y audaz, con la velocidad de sus delanteros y una gran precisión en los últimos metros.

El Palmeiras, líder de su grupo en la primera fase, pudo vencer a la Universidad Católica en los octavos de final, al San Pablo en los cuartos y al Atlético Mineiro en las semifinales, mientras que el Flamengo, también líder en la fase de grupos, eliminó a Defensa y Justicia, Olimpia y Barcelona.

Por otra parte, los últimos enfrentamientos entre ambos equipos fueron favorables al Flamengo, que se impuso en los últimos dos partidos (3-1 y 1-0).

En las casas de apuestas deportivas, el Flamengo saca una pequeña ventaja, aunque sin mucho margen, ya que el Palmeiras es el actual campeón y sabe jugar este tipo de partidos decisivos.

Sin duda, los dos equipos tienen argumentos futbolísticos para soñar con el título, sabiendo que pueden imponer su juego. De este modo, es una interesante oportunidad para elegir a un favorito en las apuestas deportivas, teniendo en cuenta que en www.sosapuestas.com hay información sobre las principales casas de apuestas con predicciones gratuitas, información que puede servir de mucho a la hora de elegir una apuesta. Ya se agigantan las expectativas con una nueva final de la Copa Libertadores. Habrá que ver si la gloria es para el Palmeiras o para el Flamengo.