Zigarán deja un municipio saneado y aceptaría ser interventor de Salvador Mazza

Hace exactamente un año, el 19 de octubre de 2020, Adrián Zigarán quedaba al frente de la intervención de Aguaray, cuyo intendente Enrique “Quique” Prado quedó envuelto en un escándalo por el robo de caños del gasoducto del NEA. Hoy se conoció que la asunción de Guillermo Alemán, el nuevo intendente, electo en las elecciones del 15 de agosto, se adelantó para este jueves 21 de octubre.

En diálogo con InformateSalta, Zigarán contó que su relación con Alemán es excelente y se encuentra plenamente capacitado para asumir en el cargo. “Él era el presidente del Concejo Deliberante, siempre fue un trato respetuoso y amable. Siempre era una persona de consulta por distintas cuestiones, él está más que al tanto del funcionamiento del municipio, aparte un empleado de planta permanente del municipio así que conoce el funcionamiento y de manera permanente se iba interiorizando de los números del municipio o de las dudas que tenían”, dijo.

En este sentido, aseguró que el balance que puede hacer de su trabajo frente a la intervención es altamente positivo. “Cuando llegué al municipio había una conflictividad social histórica, hacía más de 15 años que estaban divididos dos sectores. Mantuve parte del gabinete del ex intendente y reforcé con gente del otro sector. Al principio fue una bomba por las peleas, sin embargo, pudimos demostrar que la gente en un clima de cordialidad, en clima ameno puede dejar de lado las diferencias y llevar adelante la gestión, que es lo que espero que también haga Guillermo, de ir limando estas asperezas”, expresó.

Asimismo, recordó que cuando asumió en el municipio, el 100% de lo que se recaudaba en todo concepto iba al pago de sueldos y la deuda ascendía a más de 19 millones de pesos cuando la recaudación era de 17 millones. “Esa deuda al día de hoy está saneada, el municipio no tiene deudas, salvo las normales del ejercicio”.

Para él, una asignatura pendiente fue revertir el exceso de personal que tiene el municipio, con 600 empleados cuando no debería tener más de 200. Por instrucción del gobernador y por la pandemia, no se hicieron ajustes en ese sentido.

“Tengo 3 obras en ejecución, la entrada principal del pueblo, la construcción de 14 viviendas, una sobre una avenida principal. Ahora estábamos comprando 300 luminarias, pero se adelanta la entrega del mandato y quedo a disposición del nuevo intendente”, detalló.

Finalmente, indicó que muchos asocian el adelantamiento en la asunción de Alemán con la posibilidad que él sea también el interventor de Salvador Mazza, en caso que se apruebe en la Legislatura, sin embargo, todavía no hubo ningún ofrecimiento.

“Yo siempre soy soldado de las causas que se me plantean, una de mis características es que me encanta resolver problemas, soy una persona preparada para esto, así que si me lo plantea el señor gobernador aceptaría”, concluyó.