Robo al gasoducto: “A mí me soltaron la mano, después van a necesitar los votos”

Siguen las repercusiones en torno al escándalo desatado por el robo de caños al gasoducto NEA, situación que ya ha tenido su repercusión nacional en medio de las investigaciones por parte de la Justicia. En ese contexto el intendente de Aguaray, Jorge Prado volvió a afirmar su inocencia y apuntando al Frente de Todos, lamentando que “le soltaron la mano”.

En diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- el jefe comunal reafirmó que “lo que dice la Fiscalía, sobre los 35 km (de caños robados), es totalmente erróneo, lo único que me vincula a mí con esta mega causa es una resolución municipal la cual, sigo insistiendo, tiene ámbito jurisdiccional y habla de remediaciones de pasivos ambientales”.

Sobre dicha resolución, Prado espetó que en ningún momento “se aprueba o dice ‘anda y sacá un gasoducto’, menos venderlo, conozco que son bienes nacionales”. A esto apuntó conque lo quieren acusar “de robar un gasoducto prácticamente completo, lo cual es imposible”.

En cuanto a la empresa OSYP S.A., el intendente contó que “esta gente llegó al municipio, con una nota de presentación hablando de saneamiento de pasivos ambientales, era diciembre y hago la resolución”. Sin embargo cuando se desata el escándalo, Prado afirma que detectó el robo de caños tras lo cual “me asesoro con abogados, se les hace llegar una carta documento, me presento como intendente y hago la denuncia en la Policía y en Gendarmería porque seguían extrayendo los caños”, se defendió.

Intervención y alejamiento

Por otra parte, Prado se disgustó contra los proyectos en la Legislatura para intervenir el municipio. “Se está avasallando los derechos de constitucionalidad y autonomía de los municipios, ya he tenido un inicio de juicio político en Aguaray donde no se dio lugar a esto, ahora las Cámaras intentan intervenir un municipio sin antes la Justicia haberse dictaminado, es erróneo, creo que no va a prosperar”, confió en La Mañana de CNN Salta.

“Jamás se me ocurrió renunciar, estoy a disposición de la Justicia, sigo gestionando el municipio”

No obstante, el jefe comunal afirmó que desde el Frente de Todos lo dejaron solo. “Con ninguno del Frente he tenido contacto, no me han llamado y eso me molesta mucho que no se hayan acercado a interiorizarse qué pasó, no hablaron conmigo, creo que todo es mediático, todos quieren sacar su tajada mediática y hacerse conocidos por este escándalo, lo entiendo políticamente pero ninguno fue capaz de levantar el teléfono” para preguntarle lo ocurrido.

Así aseguró por radio CNN Salta que desde el Frente “a mí me soltaron la mano, eso está muy claro pero todo da vuelta, después de Aguaray van a necesitar los votos”. También apuntó contra el senador nacional Sergio Leavy: “Entiendo la postura de querer hacerse famoso castigándome pero nadie se tomó el trabajo de decirme ‘qué pasó, el Frente quiere saber ésto’, y más la gente para la que nosotros trabajamos, por ejemplo el senador Leavy, la gente del departamento” perteneciente al Frente, concluyó.