Usurparon un terreno e intentaron prenderles fuego a los propietarios

El hecho teñido de mucha violencia no llega a su fin. Una familia compró terrenos en La Silleta y un grupo de "okupas" tomó el lugar e inició obras. Cuando intentaron dialogar fueron patoteados, incluso un bebé de 1 año recibió golpes.

Una de las integrantes de la familia dialogó con Telefe Salta y contó que los terrenos fueron usurpados por un grupo de conocidos en el lugar, que ya usurparon otros lugares. "Un día hablamos con los vecinos, no había nadie, un lunes nos quedamos a esperar, mi mamá quiso hacer denuncia de usurpación, llegó un obrero, se contactó con la persona y le pedimos que venga", sostuvo.

Lo que la familia no esperaba, es que esta persona,que arbitrariamente tomó sus terrenos e inició obras, llegó con un grupo de sujetos, que sin mediar palabras comenzaron a agredirlos. "Llegó una camioneta con muchos hombres, nos golpearon, Lucio estaba con nosotros, le dislocaron el hombro, a mí me corretearon, me tiraron nafta, me quisieron prender fuego, golpearon a mi bebé de 1 año, a un amigo lo agarraron entre tres y lo golpearon con machetes y palos".

Aseguran que hoy, el hombre que dirige este grupo de de "okupas", quien se llamaría Crístian Cordero, tiene custodia policial. "La policía de San Antonio, La Silleta, le puso custodia por orden del Fiscal de Rosario de Lerma y el Fiscal habiéndole llevado el certificado de como tengo el hombro, tengo que hacerme una operación que la prótesis cuesta 2 millones, no hizo nada" dijo el señor Lucio.

Por último una de las damnificadas y lesionada por estas personas que toman su terreno, contó que al cuestionarle al Fiscal la realización de una Audiencia de Conciliación con sus agresores le dijo "cuando nosotros le explicamos que esta gente nos quiso matar, que como nos va hacer una audiencia conciliatoria, nos dijo que el tema de violencia es un tema secundario y que la usurpación es el tema que se va tratar, y que acá esta gente como está construyendo tiene la posesión del lugar".