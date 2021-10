“Es todo una vil mentira”, afirmó el defensor del rugbier acusado de golpear a un joven

Siguen las repercusiones en torno a la denuncia que se realizara y trascendiera este lunes la cual daba cuenta de la agresión de un grupo de rugbiers a un muchacho en una fiesta realizada en la zona de Campo Quijano, siendo el atacado internado en gravedad y peleando por su vida.

Sin embargo y con dichas repercusiones también están las voces que afirman que lo ocurrido no fue así, que no hubo tal agresión y que el denunciante no estaría en tal estado delicado. Así lo indicó el doctor Sebastián Schmith, defensor de uno de los denunciados quien adelantó que podrán dar fe de su postura ante la Justicia.

En comunicación con InformateSalta el abogado señaló que lo dicho por el denunciante es incorrecto. “Lo que está diciendo este señor no es lo que ocurrió, por supuesto será corroborado por la Fiscalía, téngase presente que en algún momento se dijo que este chico estaba internado en un sanatorio de alta complejidad y con peligro de vida, lo que quedó completamente descartado”, aseguró en sus primeras declaraciones a este medio.

Del mismo modo sentenció que el CIF corroboró que el denunciante tiene lesiones leves y curables en un término 15 días. “Todo esto es una vil mentira, este señor está utilizando comportamientos que son bastante cuestionables, ventilando nombres por todos los medios, increpando mediáticamente a estos chicos que no dejan de ser chicos en una fiesta”, recalcó el abogado.

“Si hubo alguna pelea, no fue en las circunstancias que este señor señala”

Dicho esto Schmith siguió desmintiendo la denuncia viralizada originalmente: “No hubo tal patoteada, mi defendido fue agredido por este señor y ayer fue intervenido en su nariz, le quebraron su tabique, él no participó de ninguna agresión a su persona como lo van a señalar testigos en la Fiscalía”.

Sobre este punto, el abogado subrayó que hay testigos que son “imparciales, que estuvieron en el lugar y que no vieron lo que dice el denunciante que ocurrió, esto fue en una fiesta con un montón de personas, la única testigo que apoyaría la hipótesis del denunciante es una sobrina, una pariente”, dijo para concluir.

“Indigna el uso que está haciendo de la prensa para desinformar y mentir”