Multitudinario Encuentro de Mujeres en Tartagal

Durante el último fin de semana, centenares de mujeres se dieron cita en la ciudad de Tartagal Para participar de un multitudinario evento llevado a cabo el día sábado en el camping de Mercantiles. El encuentro fue organizado por dirigentes radicales y contó con la presencia especial del Intendente Mario Mimessi.

Eran cerca de 500 mujeres de distintos sectores de nuestra ciudad, que se reunieron para pasar una linda tarde.

En un encuentro que superó todos los pronósticos, Mario Mimessi saludó y conversó con cada una de las mujeres, para luego cerrar con un corto pero emotivo discurso.

"Uno siempre trata de mantenerse fuerte e íntegro, pero a veces la angustia gana cuando no se puede solucionar todo lo que uno quisiera, porque si pudiera ya lo hubiera hecho, y están siempre ustedes con un mensaje que me sacan una sonrisa y eso es muy importante para mi" agradeció Mimessi y concluyó " ese sueño que comenzamos hace más de un año y medio se está concretando, y que no es ni más ni menos que vivir en una ciudad mejor".