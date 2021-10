Por el calor y el viento ya se registraron algunos incendios alrededor de Salta

Salta comienza a palpitar las primeras instancias de la temporada de intenso calor que proseguirá en los meses siguientes, con jornadas de altas temperaturas y con máximas que rozan o superan los 30°C.

Este escenario es también preocupante a raíz de los incendios o focos ígneos que puedan desarrollarse por Salta Capital y sus alrededores, para lo cual las distintas áreas que intervienen ante estas situaciones ya están preparadas para actuar, intervenciones que incluso ya comenzaron a realizar.

En ese contexto InformateSalta dialogó con Jorge Altamirano, secretario de Protección Ciudadana municipal quien comentó cómo se vienen preparando para actuar. “Tenemos un trabajo diagnóstico que armamos previamente para aquellas zonas con factores de riesgo, no solo micro y macro centro sino también los barrios y la zona de San Luis, donde ya hubo principios de incendio”, comentó primeramente.

Del mismo modo resaltó “la articulación permanente con bomberos, brigadas solidarias y socorristas que colaboran, nosotros hacemos la primera asistencia pero la articulación entre organismos es permanente”.

Volviendo a los incendios comentó las actuaciones que han comenzado a intervenir: “Actualmente donde tenemos (focos de fuego) es la zona norte por Juan Manuel de Rosas, por Pereyra Rozas, en inmediaciones de la Universidad Católica y luego por San Luis, ahí tuvimos que articular con bomberos”.

También sumó la zona de Grand Bourg donde están trabajando con inspectores ambientales para que se hagan las notificaciones y limpieza de los terrenos, ante la peligrosidad que puedan presentar.

“Los incendios hasta ahora han sido causados por el viento, no fueron intencionales”

Por otra parte este medio consultó al secretario municipal por el control que vienen realizando en el micro y macro centro capitalino por la tolerancia cero a los manteros y vendedores ambulantes, destacando que no se han suscitado más hechos conflictivos.

“Estamos trabajando con los preventores haciendo el control y custodia de la plazas, peatonales y avenida San Martín, establecimos diálogo con los manteros, hablamos con pochocleros, lustrabotas, seguiremos con los canillitas, para el registro que estamos llevando adelante”, comentó.

Dicho esto enfatizó en que priorizan el diálogo para mantener el control de la ciudad como así que no volvieron a registrarse eventos violentos por el centro. “No hubo situación de violencia, no hubo conflicto de ninguna manera, seguimos todos tranquilos y de a poco se van reacomodando entre ellos”, agregó para concluir.