Moldes: Intentó asfixiarla, amenazó con matarla y le dijo que “luego se la iba a comer”

A pocas horas del terrible femicidio de Agustina Cruz, la joven de 17 años en Coronel Moldes y de la brutal golpiza a un joven en la misma localidad, conocemos el estremecedor caso de Marisa Delgado, quien sufre violencia extrema en manos de su pareja, Jorge, quien intentó matarla ya en dos oportunidades.

Marisa Delgado, dialogó con Multivisión y contó la pesadilla que vive en manos de su pareja y con el apoyo de su propia familia. La pareja vivía en Buenos Aires y en pandemia el hombre intentó asfixiarla pero ella lo perdonó. Hace tres semanas la mujer fue víctima de un terrible ataque en presencia del pequeño hijo de ambos.

"El domingo 3 a la madrugada, fue un momento de terror que la verdad que lloré mucho, tuve mucho miedo, estuve con un pie bajo la tierra. Él me golpeaba contra el piso, me ahorcaba, me dio contra el bidet, el inodoro, se me enganchó el cabello en el inodoro" relató la mujer.

El sujeto seguía con su ataque, ella le pedía que no la mate pero le contestó "Que no lo iba dejar, que antes que lo deje mi iba a matar, a la vez que me iba matando me iba a ir comiendo, le pedía a los gritos a mi hijo que me ayude, le pedí a Fede que me ayude" en relación a su pequeño hijo que dormía en ese momento y despertó, le pedía "Papá no pegues a mamá".

Tras eso el hombre se retiró del baño y la dejó encerrada, enganchada de los cabellos en el inodoro "Yo pensé que se iba dormir, cuando no escucho nada, quería abrir la puerta y abre él con todo, venía con el cuchillo, con el que utiliza en la parrilla, luché hasta el último para quitarle el cuchillo" el hombre trabaja en una parrilla a pesar de estar denunciado.

Luego de resistir la agresión con el cuchillo, logró quitárselo e intentó irse pero el violento hombre lo amenazó. "Vos te escapas y lo mato a Fede" ante esto volvió y levantó a su bebé, que le pedía a su papá que no la golpeara.

Desamparada y expulsada de su hogar

Marisa contó que su propia familia defendió al sujeto y que decidieron correrla de la vivienda. Ella logró instalarse en la casa de una amiga, por lo que el hombre continúa amenazándola. Ahora ya con la denuncia realizada cuenta con una custodia policial pero teme por su vida y la de sus tres hijos.

"No me llevaron ni al hospital ni a hacer la denuncia. Nadie me ayudó a mi a bañarme a comer. Me dislocó el brazo y mi hermana mandó un señor a que me lo acomode. Yo pedí el botón antipánico, tengo miedo que cuando termine la consigna, él nos busque y termine con nuestras vidas"