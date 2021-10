Durand Cornejo propone modificar la ley nacional de Coparticipación

A menos de tres semanas de las elecciones General del próximo 14 de noviembre, Guillermo Durand Cornejo, candidato a diputado nacional por “Unidos por Salta”, en diálogo con InformateSalta, aseguró que su objetivo es luchar por defender los intereses de Salta y de todos los salteños.

"En Salta que tenemos legisladores que se van a dedicar a defender partidos nacionales"

Entre sus propuestas, planteó la modificación de la ley nacional de Coparticipación. “Hay que terminar con que los gobernadores tengan que ir a Buenos Aires a arrastrarse para exigir lo que nos corresponde y que nunca se logra que manden lo que corresponde, hay que terminar con eso”, enfatizó.

Además planteó la necesidad de modificar la ley laboral. “Hay que volver a tener trabajo, y producción en este país, no es posible que siempre se defiendan el negocio de los sindicalistas, la Argentina ya tiene más del 60% en la informalidad, y resulta que los gobiernos no los miran, no los ven, es como que no existen”, dijo.

En ese sentido, detalló que debe implementarse también una reducción en la carga impositiva. “Hoy no hay empresas, cada vez cierran más porque en la Argentina existen 170 tributos que hacen imposible cualquier emprendimiento comercial o productivo, entonces, en los países serios del mundo no hay más de 10 tributos”.

También apuntó contra los candidatos que representen a frentes nacionales. “Para ellos, la política es ir a defender a los partidos nacionales de la grieta y yo no voy a entrar a la grieta yo represento el intereses de los salteños, Buenos Aires tienen sus problemas, nosotros tenemos los nuestros”, dijo.

Por último, se refirió a los cambios en la cartera de Seguridad y lanzó duras críticas a la policía. “Es muy auspicioso porque hemos tenido un año lamentable, la policía me venía todo los meses con la estadística de fiestas clandestinas de los jóvenes, ¿no tenían nada más importante que ocuparse la policía de Salta?, ¿no eran más importante los asesinatos que se siguen cometiendo?”.