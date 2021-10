Fue filmado violando a un niño y quedó en libertad

Javier Riveri, intendente de Jovita, provincia de Córdoba, expresó en diálogo con el medio Cadena 3 su indignación por la libertad de un abusador de menores que fue filmado y lamentó "no poder hacer nada" ante la decisión de la Justicia.

A menos de un mes del atroz hecho, la Justicia ordenó la libertad por supuesta inimputabilidad del acusado.

El hombre violó a un menor de 12 años el viernes 8 de octubre y fue registrado en video por otro menor.

La Policía actuó de oficio y la fiscalía de instrucción de los tribunales, con sede en Huinca Renancó libró la orden de detención. El abusador tenía denuncias previas y fue trasladado a Córdoba por temor a una pueblada.

El sujeto, de 30 años, fue trasladado a la cárcel de Bouwer, en la ciudad de Córdoba, pero fue liberado a menos de un mes.

"Soy respetuoso de la Justicia, pero no coincido con esta decisión", expresó el intendente.

Manifestó su deseo de acompañar a la familia de la víctima, pero indicó que "el temor de la gente es que ande suelto".

Según el intendente, "no debería estar libre, más allá de las pericias por las que le otorgaron esta libertad".

"Gracias a Dios no está en nuestro pueblo sino en otra localidad. La sociedad se enoja porque hay cosas que son del sentido común, pero parece que los que cometen los delitos andan sueltos. Temo que pueda llegar a pasar algo", agregó.

"No me voy a hacer cargo de lo que pase, ni yo como intendente ni la Policía podemos hacer nada: eso va a la Justicia y ahí no tenemos ninguna jurisdicción", indicó.