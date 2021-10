Por la violencia de su ex novio, debió huir de su pueblo: “Le decía que la iba a matar”

Todos los días conocemos el relato de algún hecho de violencia y muchos de ellos que acaban con la muerte de las víctimas, a pesar de haber pedido ayuda. Hoy es el turno de una joven de El Carril, que en la voz de su madre y hermana pide protección ante la violencia de su ex novio que la llevó a huir del pueblo.

Carmen Rosa Rodríguez mamá de la joven de 19 años víctima de violencia de género habló con Multivisión y contó “Viene de hace rato, él siempre le venía diciendo que la iba a matar, no pensaba que iba a llegar a hacer eso”.

La mujer contó que el sujeto, que también tiene 19 años y es hipoacúsico, hackeó la cuenta de Facebook de su hija y le decía “Yo te voy a matar si venís a El Carril” luego de que la joven lo dejara y se fuera.

La señora contó que concluida la relación con el joven, se fue de El Carril a buscar refugio ante las amenazas permanentes del sujeto pero un día volvió y casi la mata. “El día que pasó el hecho, ella vino a El Carril porque ella trabaja en un Merendero, él le había dicho vos venís a El carril y te vamos a matar” refiriéndose a él y un grupo de amigos hipoacúsico.

Carmen explica que no sabe como hizo para enterarse que venía de Salta. "Rondaba el merendero, rondaba esos lugares y nosotros estábamos advertidos, sabíamos que teníamos que cuidarla".

Continuando en su relato, la mujer contó que su hija mayor que debía cuidarla, se descuidó y apareció el violento. “Camino a casa, él la estaba merodeando y yo le dije como no le avisas a la policía, ella me dice, no, no me va hacer nada y ella tenía todavía confianza que no lo iba a hacer nada” pero lo cierto es que el sujeto finalmente la interceptó llegando a su vivienda junto a su amigo.

“Empezó a quererle pegar, los otros amigos no la dejaron sola, sabían que le quería hacer algo, ahí se trenzaron. El otro amigo la agarra a ella, querían sacar el cuchillo que tenían en la moto”, expresó.

La policía pasó circunstancialmente y se frenó todo, pero pensaban que la víctima era el agresor, teniendo en cuenta su condición de sordo-mudo. “Cuando yo llego a casa me dice me quiso matar, salimos y estaban ellos y estaban esperándola de nuevo".

A partir de eso volvieron a la policía y la joven radicó la denuncia.

Por otro lado la mujer denunció que la ex suegra de su hija la amenaza y la hostiga permanentemente. "Ojalá mi hijo la hubiese matado, así me dejaban de jorobar" fueron las palabras de la ex suegra.