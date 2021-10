La Reforma ya tiene su primera polémica: ¿Qué pasó con las reuniones de Comisión?

Todavía no comenzaron a sesionar sobre los principales ejes del debate - hasta ahora solo hubo una sesión preparatoria y la 1º sesión oficial - ya estalló la polémica. El debate por la histórica reforma de la Constitución de la Provincia generó un fuerte cruce entre oficialistas y opositores. ¿La razón?

Sonia Escudero, del Frente de Todos, en FM Aries, reclamó que si bien las reuniones de comisión son públicas, no se emiten en vivo, lo que les quita publicidad y transparencia. “Nosotros pedimos que las sesiones sean en el recinto justamente para permitir una mayor publicidad, y como hay una cámara que filma entendíamos que estaba siendo transmitido en vivo por un canal de youtube, pero no se hizo”, se quejó.

La respuesta no tardó en llegar. Antonio Marocco, vicegobernador y titular del órgano constituyente, salió a contestar y explicó que las reuniones “funcionan muy bien y de forma transparente”. “Para entrar el único requisito es que no tengas fiebre, las puertas están abiertas para el periodismo, para los ciudadanos, es poner la mano, no tenés fiebre, y participas de la convención, más transparente que eso es imposible”, dijo.

A la vez aclaró que “se debate en el propio recinto de la Legislatura con una cámara filmando todo el tiempo todo lo que se habla”. “Grabamos todas las sesiones, estamos armando las comisiones a los efectos y ahí cada uno llevará su proyecto, yo presido la Convención Constituyente y participo, tengo voz en todas las reuniones de comisión y tengo asesores en las mismas”, expresó.

También respondió a las críticas por la demora en iniciar las sesiones. “La misma oposición (Juntos por el Cambio) pidió no sesionar hasta el 14 de noviembre, presentaron una nota, estábamos los presidentes de bloques y los presidentes de la convención y todos estuvimos de acuerdo que así fuera porque es atendible porque estamos a días de la elección”, subrayó.

Aunque nadie lo dice públicamente, por lo bajo, desde el oficialismo sostienen que las críticas de Escudero y compañía son un intento más por “ensuciar la cancha”. “¿Dónde viste que se transmita en vivo una reunión de comisión? En ninguna Legislatura del mundo”, confió una fuente cercana.

Lo cierto es que, según Escudero, el propio Marocco se comprometió a subir toda la información a un sitio Web. ¿Habrá consenso?