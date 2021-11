Durand Cornejo en Sin Vueltas: "Los salteños no tenemos porqué pelear esa guerra porteña"

Restan casi dos semanas hasta que los salteños vayamos por tercera y última vez en el año a votar, en este caso participando en las Elecciones Legislativas 2021, momento para el cual sus candidatos buscan llegar con el electoral con sus propuestas.

En ese contexto el candidato a diputado nacional Guillermo Durand Cornejo estuvo dialogando con Sin Vueltas de InformateSalta, donde comentó cómo está viviendo estas instancias y llamando a los salteños a no ser partícipes de la grieta política nacional.

“Hay que caminar la calle, es la parte linda de la campaña visitar a la gente, viajar por la provincia, no digo que no sea cansador pero es una experiencia muy linda”, rescató agregando que lo hace sin grandes apoyos: “Han sido más las veces que he ganado que perdido, es una linda oportunidad para demostrar que no hay que gastar grandes fortunas en tanta cosa proselitista”.

Del mismo modo llamó a los habitantes de la provincia a alejarse de la polarización de los comicios. “Lo que ofrecen los otros candidatos es ir a las grieta de estos dos partidos nacionales y nosotros los salteños no tenemos porqué ir a pelear esa guerra porteña, tenemos que ver qué tenemos que hacer para que nuestra provincia salga adelante”, reflexionó.

En este punto se comprometió a, en caso de llegar al Congreso, alejarse de la disputa política priorizando su labor por los salteños. “Yo no voy a representar a un gobierno nacional ni a un partido nacional, claramente voy a hacer lo que me gusta hacer y lo que dice la Constitución, representar a Salta y a los salteños”, declaró.

“¿Ustedes creen, que a ésta gente de Buenos Aires, les importa Salta? ¿Qué les importamos nosotros? ¡No les importamos nada!”

En otro punto de su charla con el periodista Federico Storniolo, Durand Cornejo repitió que su ideal es la representación provincial, experiencia que ya consiguió cosechar en su anterior paso por el Congreso y que buscará repetir.

“Yo represento defender los recursos de Salta, lo que yo busco es lo que yo hice, yo ya tengo qué mostrar, a mí los ciudadanos ya me conocen, lo que ya hice es lo que voy a volver a hacer, queda clarísimo que tengo que defender a mis vecinos”, dijo para concluir.