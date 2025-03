Para Nanni, “Salta necesita desesperadamente voces opositoras y disidentes”

El candidato a diputado provincial por Salta Capital del Frente Juntos, Miguel Nanni, expresó su preocupación por la falta de voces opositoras en la legislatura provincial.

En declaraciones a Sin Vueltas, Nanni destacó que, tras dos años sin ocupar cargos públicos y habiendo rechazado oportunidades en dependencias nacionales, decidió regresar a la arena política local para fortalecer la oposición. ​

"Hace dos años que no ocupo ningún cargo, me fui a mi casa. Pude ocupar en alguna dependencia nacional algún cargo, elegí no", afirmó Nanni, subrayando su decisión de mantenerse al margen hasta este momento. ​

El dirigente radical señaló que la legislatura salteña está dominada casi en su totalidad por el oficialismo, dejando a la oposición sin representación significativa. "Salvo honrosas excepciones, la oposición no tiene voz. Creo que eso es muy malo, es muy dañino para Salta", enfatizó.​

Nanni también criticó la estrategia del oficialismo de cooptar todos los espacios políticos, incluyendo Concejos Deliberantes e intendencias, lo que, según él, atenta contra la diversidad y el debate necesario en una democracia.

El candidato hizo hincapié en la necesidad de recuperar el derecho a disentir y ser una voz disidente en la política provincial. "Salta se perdió el derecho a ser distinto. Esa es la verdad. Ya es tiempo de disidentes", manifestó. ​

En cuanto a la participación de otros partidos, Nanni mencionó que el PRO decidió no presentarse en las elecciones provinciales de mayo, pero anticipó su posible participación en octubre. "El PRO decidió no estar. Seguramente en octubre vamos a estar. Yo no quisiese desandar un camino que hemos construido", comentó. ​

Finalmente, Nanni subrayó la importancia de ejercer un control efectivo sobre el gobierno provincial y limitar su poder. "El gobierno necesita mucho control. Hay que quitarle el poder a este gobierno provincial y de eso se trata. Es muy dañino, insisto, que el gobernador tenga semejante libertinaje para gobernarnos", concluyó. ​