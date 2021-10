Alquiler de disfraces, el boom por las fiestas de Halloween

El 31 de octubre, día en que se celebra Halloween, es una fecha ya adoptada por los salteños. Con ella, la tradición de los disfraces. InformateSalta llegó hasta el local “La Negrita”, ubicado sobre calle Junín 1493, para conocer cuáles son las opciones.

En el lugar, nos atendió María, su dueña, quien contó que se trata de un negocio familiar que abrió sus puertas hace 30 años. En sus inicios, su mamá alquilaba los disfraces, que de a poco iba fabricando ella misma, para actos escolares. Con el tiempo, pasó a sus manos.

“Yo lo estoy un poco actualizando. Se está alquilando disfraces por el tema que hay más fiestas, entonces, vinieron muchos chicos a alquilar disfraces. Nosotros hacemos fabricación y alquiler de disfraces. Vinieron a ver de que podían disfrazarse. Hasta ahora va bien”, dijo.

Con el gran éxito de las series El juego del calamar y La Casa de Papel, los mamelucos rojos son los favoritos y los más elegidos tanto por chicos como adultos para este año. “Pero yo tengo variedad en cuanto a disfraces de brujas, túnicas con máscaras y no tan solo de Halloween, hay de otras cosas. Se están animando, otros años no se animaban a disfrazarse tanto como ahora, como este año. Parece que la gente necesita salir y animarse porque a las fiestas si no vas disfrazado no te dejan ingresar”, expresó.

En este sentido, indicó que la gente acudió a buscar su disfraz para las fiestas con bastante tiempo. “Hace como dos semanas que empezamos a tener este movimiento. Yo como les doy la posibilidad que ya lo pueda dejar pagados para que quede guardado y no alquilárselo a nadie más, muchos vinieron con tiempo. No hay muchos negocios de alquiler de disfraces, la gente está viendo de qué se disfraza, pero tratamos de ayudarlos y guiarlos”, manifestó.

Quienes conocer la variedad de disfraces que tienen pueden ingresar a las fan page de Facebook e Instagram Alquiler de disfraces Salta. O contactarse por WhatsApp al teléfono 387-5652131.