Casi matan con un cascote a su hijo y podrían quedar en libertad: "No lo permitiré"

Fue por febrero del año pasado cuando InformateSalta reportaba el pedido de justicia de una familia luego que su hijo de 13 años fuera atacado por una pedrada que lo llevó directamente al hospital, luego que un grupo de chicos le tirara un vaso de agua cuando él se encontraba viajando en auto con su padre.

Ahora, el pedido de justicia vuelve a repetirse ya que estarían intentando sobreseer a los presuntos culpables del ataque a este chico. Así lo aseguró Lucia, su madre, en diálogo con el móvil de InformateSalta anticipó que no va a permitir que la causa quede en la nada.

“Cuando recién comenzaba la pandemia tuvo el incidente en que casi murió mi hijo por estos malvivientes, que son militares y ahora me llegó una notificación diciendo que ellos serán sobreseídos, no voy a permitir que eso suceda”, manifestó primeramente.

Dicho esto Lucia señaló que su hijo casi pierde la vida producto del pedazo de cemento que le arrojaron en la nuca. “Él llegó con hundimiento y fractura de cráneo al hospital, no le daban esperanzas de vida, me decían que iba a quedar postrado”, recordó la madre reclamando del mismo modo que fue su familia quien debió moverse para dar con los presuntos responsables ya que “la policía no hizo nada”.

Tras recordar el episodio en el cual su hijo fue atacado por estos sujetos en la zona sur de la ciudad de Salta, Lucía también criticó que con el inicio de la pandemia obtuvieron la libertad. “Ni mi abogado lo sabía, cuando empezó la pandemia me entero que les habían dado la libertad”, lamentó.

“Fueron momentos espantosos, esta gente no sabe lo que pasamos, para ellos es fácil decir que queden sobreseídos pero no, quiero que se haga justicia, que todos lo sepan”

Por último contó cómo está su hijo, a más de un año y medio del ataque: “Está bien, ya se viste solo, le tienen consideraciones en la escuela, le cuesta un poco el aprendizaje pero está con vida y eso es lo que me importa”.