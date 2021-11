Crimen de la Circunvalación: Cuál era el rol del empleado del Mercado detenido

El crimen ocurrido a mediados de octubre en la Circunvalación Oeste, donde se halló a una pareja sin vida en una camioneta, ambos con disparos en la frente, está generando una catarata de novedades con el hallazgo de un prófugo muerto y otros tres detenidos.

Dos de estos fueron demorados este lunes tras allanamientos realizados en el marco de la investigación judicial, uno de estos en el mercado San Miguel. En ese marco este martes se brindó una conferencia de prensa desde el predio de abasto dando detalles de lo ocurrido durante el procedimiento.

El abogado Adrián Alonso Vaquer detalló que en el allanamiento “se revisaron oficinas, carpetas, cajones, todo se puso a disposición y finalizó sin ninguna novedad de otro tipo”.

Del mismo modo agregó que “hay una persona que es empleado de la fundación que habría estado involucrado en el crimen pero no tenemos ninguna información más de las que salieron en los medios”.

Si bien no dieron nombres para no entorpecer la investigación, el abogado sí informó que este sujeto se encargaba de hacer tareas de recaudación y cobro en los puestos. "Hacía los cobros, la rendición en la administración de lo que cobraba en el día y nada más”, especificó sus funciones.

“No teníamos conocimiento de las actividades de este muchacho en su vida privada”

Por otra parte, agregó que en el allanamiento no se llevaron ni se encontraron objetos relevantes o relacionados a la causa, no se tomaron declaraciones y que no se estaría investigando a nadie más del mercado. “La medida era simplemente para buscar pertenencias”, precisó.

Por último, anticiparon la desvinculación del detenido de sus labores. “A raíz de esta situación la finalización de su relación laboral es un hecho complejo, de la parte contable vamos a tomar los actos pertinentes para realizar lo que consideremos apropiados pero ahora sería una desvinculación con justa causa”, concluyó.