La familia de David Sulca concluyó su búsqueda: "Gracias salteños, queda rezar por su descanso"

En medio de las distintas noticias fuertes que están aconteciendo por estos días, la familia de David Sulca brindó la que definieron su última nota con los medios, agradeciendo el acompañamiento y ayuda de los salteños para tratar de localizar al muchacho extraviado en la Quebrada del Toro, búsqueda que lamentablemente dieron por concluida.

Quien habló por la familia del muchacho extraviado el 15 de septiembre en los cerros andinos fue su madre, Elvira Zerpa, en comunicación con el medio Con Criterio Salta contando que esa era su última nota y la hacía para agradecer a todos lo que se preocuparon por el bienestar de su hijo.

“Gracias a toda la gente de Salta por sus preocupaciones, gracias, muchas gracias, solo queda rezar por el descanso de mi hijo”, declaró la mujer agregando que el operativo para intentar dar con el paradero de su hijo concluyó la semana pasada, asimilando como fecha el día en que Juan Manuel Pulleiro renunció como ministro de Seguridad.

“Ese día que presentó su renuncia ya no había nadie buscando a mi hijo, no puedo creer que una persona tan inteligente quedara afuera, le agradezco con todo mi corazón por la ayuda que me ofreció”, le expresó Elvira al ex funcionario provincial.

Sobre su hijo, reflexionó que su cuerpo debe estar enterrado entre las piedras y la tierra desprendida de los cerros. “Si mi hijo está debajo de algún montículo de tierra solo nos queda rezar por él”, declaró al medio.

"Nuestra familia está en paz, intentamos con todos nuestros pocos recursos buscarlo”

Pensando que su hijo pudo haber fallecido, comentando que todos sus días eleva sus oraciones por David pidiendo por su eterno descanso, agregó que no pierde la ilusión de poder encontrarlo algún día mientras de un paseo por las montañas de la quebrada.

"Tenemos que continuar la vida con mi familia, yo tengo hijos, más chicos que perdieron muchos días de clases y cuando me di cuenta de lo que ocurría, decidí continuar por ellos”, manifestó para concluir no sin antes reiterar su gratitud con la gente que los ayudó en sus horas de desesperación.