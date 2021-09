Piden ayuda para encontrar a un joven perdido hace días en los cerros de la Puna

Hay preocupación por estas horas en la zona de Campo Quijano donde buscan intensamente a David Sulca, un joven oriundo de paraje Las Capillas - ubicado en la Quebrada del Toro, ingresando por Santa Rosa de Tastil- quien lleva varios días perdido entre la serranía a donde subió llevando sus animales.

Hasta este domingo no había novedades sobre el paradero del joven de 21 años y la angustia crece para sus familiares, quienes relataron que David salió de su hogar con sus mulas, llegó hasta Potrerillos y dejó las monturas, pero después no se sabe qué pasó con él, ya que encontraron solos a sus caballos.

Según informa el medio La Llave del Portal, la familia teme que David se haya golpeado o extraviado, por lo que 20 personas entre conocidos y baqueanos de la zona estuvieron recorriendo los cerros tratando de encontrarlo, sin éxito hasta el momento.

Desde su última posible localización hay 7 horas a pie hasta la ruta 40, con la posibilidad que el joven se haya dirigido a La Poma o San Antonio de los Cobres

Mientras tanto la familia está desesperada, llevan días de una intensa búsqueda con recursos y esfuerzo propio, están agotados y ruegan la ayuda de las autoridades como la policía para saber dónde está David, como así qué le pasó.

"Nosotros le imploramos que lo busquen en helicóptero porque esa zona no tiene vegetación y es posible ver a las personas claramente desde el aire, pero nos dijeron que no hay helicóptero disponible, que el que está en servicio no tiene capacidad para llegar hasta esas alturas y otras cosas que solo dilatan el rescate", dijo en plena aflicción su madre, Evelia Zerpa, al diario El Tribuno.

La mujer apuntó al matutino que "nadie de la policía se acercó para ayudar en la búsqueda y posible rescate”, mientras que "mi esposo y mis otros hijos están buscando con baquianos y ya están agotados, necesitamos ayuda y víveres para sostener la búsqueda que hoy ya es desesperada”.

Son 6 horas a mula desde Santa Rosa de Tastil hasta donde David fue el miércoles pasado, cuando desapareció.