Durand Cornejo expectante por los cambios en Seguridad y preocupado por la economía nacional

El próximo 14 de noviembre se realizarán las elecciones legislativas generales en todo el país, en este contexto Guillermo Durand Cornejo, candidato a Diputado Nacional de Unidos por Salta, dialogó con InformateSalta sobre economía y seguridad, dos temas que aquejan a los salteños.

Sobre la seguridad en la provincia, y el cambio de ministro de Seguridad y Justicia, el candidato a ocupar una de las bancas en el Congreso Nacional aseguró que, “veníamos muy mal, ahora tenemos una expectativa de que las cosas comiencen a mejorar”. Además manifestó su apoyo y dijo esperar que las cosas comiencen a cambiar, “que la policía empiece a trabajar duramente como debió hacerlo siempre, que la justicia también actúe, que tengamos un estado de derecho pleno”.

Otro de los temas que preocupa a la sociedad es, sin duda, la economía y el futuro de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Muy crítico aseguró que el problema no es del FMI, “si no de nuestro país que no esta haciendo nada para salir de este atolladero en el que ya llevamos mucho tiempo”, además muy duro con el kirchnerismo agregó que: “El FMI no creo que gobierne este país, si gobierna el kirchnerismo y cada vez expulsa a más trabajadores al paro, cada vez hay más inseguridad, en definitiva cada vez nos vamos más para abajo”.

El actual Convencional Constituyente de Salta hizo un adelanto de lo que será su trabajo como legislador nacional, si resulta elegido en las urnas, “espero que podamos trabajar en el Congreso de la Nación con las tres leyes más importantes para que el país salga adelante; la primera es la modificación de la Ley Nacional de Coparticipación, la segunda y la tercer van juntas son la ley laboral y la leyes tributarias”, explicó que sí no se cambia la Ley Tributaria “nadie va a tomar nuevos trabajadores, estamos en un circulo vicioso donde el gobierno no atina a hacer nada”.