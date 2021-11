Malvina Gareca le responde a Suriani: “Es una vergüenza, son cifras inexistentes”

La coordinadora de Mumalá y concejal electa, Malvina Gareca, criticó las delaciones del diputado Andrés Suriani quien dijo que 3 de cada 10 denuncias por violencia de género son falsas. Ayer se aprobó la ley que establece que las custodias policiales recaigan sobre el agresor denunciado y no sobre la víctima.

“No sé de dónde saca esos datos, me parece una vergüenza que tengamos funcionarios que no estén atendiendo la problemática que vivimos de violencia de género, dar éstas cifras inexistentes, que no están avaladas por ningún tipo de estadísticas oficiales, lo que hace es ir en contra de lo necesitamos que es avanzar en la prevención de violencia, asistir a las mujeres que están en riesgo y ver cómo avanzamos en las normativas y políticas públicas que necesitamos”, dijo Gareca.

Respecto a la ley aprobada el martes en la Cámara de Diputados, Gareca manifestó: “Me parece que es una herramienta necesaria, hemos vistos casos en los cuales aun cuando la mujer tenía la consigna el agresor seguía circulando tranquilamente y termina agrediendo nuevamente a la mujer”.

Mumalá y el movimiento “Libres y Diverses Salta” brindaron hoy la presentación de " Datos de Acoso Sexual Callejero y Discriminación a Disidencias " donde dieron a conocer las estadísticas e información necesaria. La actividad se desarrolló en la Biblioteca Provincial. “Es un espacio de participación y debate donde se van a exponer los datos y ver cuáles son las diferentes situaciones, problemáticas de discriminación y acoso”, dijo Gareca.