“No me toques, no me gustan las...”, le gritó a una policía al ser detenida borracha en Buenos Aires (VIDEO)

Un lamentable episodio se registró el miércoles por la noche en Lacroze y Freire, en el límite entre los barrios porteños de Núñez y Colegiales, donde una presunta discusión de pareja terminó con una joven agrediendo verbalmente a efectivos de la Policía de la Ciudad.

"No me toques, no me gustan las negras", le gritó en reiteradas oportunidades una joven a una de las policías.

El hecho ocurrió el miércoles por la noche. Según la cuenta @Hechosanderecho, todo se inició por una discusión de pareja por la que tuvieron que intervenir los efectivos policiales.

Como se observa en las imágenes, los oficiales primero intentaron calmar a la joven que parecía estar muy desbordada, hasta que comenzó a insultar a una de las policías. En el medio, además, abrazó a otro de los efectivos. /Minuto Uno