Escándalo en el Colegio Scalabrini Ortíz: “La venta de droga es algo típico”

InformateSalta conoció el testimonio de Daniel Olarte, padre de ex alumnos del Colegio Secundario N° 5094 "Raúl Scalabrini Ortiz", quien expresó que hace mucho tiempo se sabe que hay venta de droga en el colegio y sin embargo las autoridades no hacen nada al respecto.

La problemática de las drogas en las escuelas volvió a salir a la luz tras lo sucedido en los últimos días en colegios salteños implicados con abusos y acosos sexuales hacia las estudiantes. Una menor de 13 años, alumna del Scalabrini Ortiz, denunció que fue abusada por otros dos estudiantes de la institución.

Ayer se vivieron horas de mucha tensión en las puertas del colegio en el marco de una protesta de alumnos que piden justicia y seguridad. Entre las problemáticas que denunciaron los estudiantes, destacaron la venta de droga.

“Mis hijos venían a este colegio, uno de ellos conoció la droga acá, le vendían en el baño. En aquél momento el ministro de Educación a cargo dijo que iban a mejorar las cosas. Vendían drogas adentro de la escuela, el chico fue llevado a la Alcaidía, después volvió a la escuela, la jueza de menores dijo que los colegios secundarios son centros de contención para éstos chicos”, dijo Olarte.

Lo denunciado por el hombre sucedió ya hace 5 años. “Yo saqué a mis hijos del colegio porque nadie hacía nada. Esto no tiene que seguir sucediendo. Lo que pasó ayer, la venta de drogas, acá es algo típico. No sé por qué no tenemos policías dentro del establecimiento, el gobierno tiene que hacer algo”.