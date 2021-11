Aumento a Jubilados: “No nos alcanza para solventar absolutamente nada”

En diciembre la ANSES otorgará el último aumento trimestral del año para los jubilados, pensionados y beneficiarios de otras prestaciones sociales. Se estima que los haberes subirán más de un 12%, por lo cual culminarían 2021 con una leve mejora en términos reales.

Al respecto, Julia Toyos, abogada previsionalista, en CNN Salta, sostuvo que el anuncio tiene un tinte político ya que se fijó un porcentaje de aumento determinado pero no se publicó de dónde se toman esos parámetros. “Por suerte estamos en época eleccionaria y le dieron un 3% más de lo que tendría que dar la fórmula, independientemente que no dieron bono”, sostuvo.

En la oportunidad, sostuvo que si se analiza desde un punto de vista técnico los jubilados perdieron con la actual gestión porque el año pasado solo se dieron paliativos y subsidios a las jubilatorias mínimas. "La pérdida fue muy grande en los haberes de los jubilados", dijo.

En otros términos, sostuvo que el aumento en marzo 2020 tendría que haber sido del 11,56%, y fue solo de un 2.3%. "El año pasado los aumentos oficiales fueron la mitad de lo que fue la inflación y eso no se solucionó”, expresó.

Al respecto, Aldo García, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Salta, en diálogo con InformateSalta, manifestó que es un porcentaje “que realmente ya correspondía que hubieran actualizado”, ya que los haberes jubilatorios vienen realmente atrasados. “En cuanto a lo que se refiere este incremento que van a hacer a partir de diciembre lo veo aceptable, está bien”, dijo.

Con respecto a la situación del sector, sostuvo que actualmente los jubilados con el haber mínimo que otorga la Anses, están rozando la línea de “indigencia”. “Un jubilado con la mínima gana 29 mil pesos, por supuesto queda muy por debajo de acuerdo al costo de la canasta familiar”.

“Los jubilados no están nada bien”

En ese contexto, aseguró que a los jubilados no les alcanza para solventar absolutamente nada. “Los medicamentos están con un precio tremendo, hubo subas muy excesivas, en cuanto a los medicamentos así que no es alcance para los jubilados en absoluto, si tenemos en cuenta que los jubilados los que más necesitan justamente por su salud son los medicamentos que son sumamente necesarios quedan muy lejos para poderlos adquirir”, sostuvo.

“Es una situación gravísima para los jubilados”

Para cerrar, aseguró que a los jubilados no les importa los nombres o partidos de turno sino que les solucionen los problemas. “Lo que diga el uno, lo que diga el otro, de nada vale, yo no me puedo estar fijando que el anterior ha hecho, que yo hice, acá las cosas tienen que ser como corresponden, hay que ver por la gente, todos acá estamos pasándola tremendamente mal”, expresó.