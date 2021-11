Desde el Ministerio Público Fiscal destacan que el proceso electoral se desarrolla sin inconvenientes

Entre la maratónica cobertura de las elecciones que realizó el equipo de InformateSalta, destacamos el móvil de nuestro periodista Juan Anachuri desde el Ministerio Público Fiscal con el Dr. Ricardo Toranzos, quien nos brindó un análisis transversal de cómo viene transcurriendo la jornada electoral.

“El proceso electoral se desarrolla sin mayores inconvenientes ni circunstancias extrañas, - señaló el magistrado – por lo cual no habría ningún planteo o cuestionamiento jurídico. En consecuencia, no hay denuncias sobre el proceso electoral, hemos transcurrido una mañana muy tranquila”.

Toranzos asoció el comportamiento positivo del electorado a las repetidas ocasiones en que éste se acercó a las urnas durante el año, favoreciendo al dinamismo: “Este ha sido un año electoral, la gente ha votado en varias oportunidades, esta es la segunda instancia a nivel nacional; por lo que, si tuvieron algún inconveniente con el padrón o una situación similar, seguramente ya ha sido resuelto. También favorece a que la gente ya sepa en dónde vota, haciéndolo más ágil”.

Asimismo, agregó: “En las escuelas no hubo inconvenientes en la instalación de las mesas. Tampoco existió alguna violación al sistema, se han respetado las vedas y desde anoche se ha ido disminuyendo la circulación de la gente”.

Todas estas conductas “evidencian una madurez cívica en adoptar y abordar los procesos electorales. La gente ya conoce qué es lo que puede y lo que no puede hacer”, destacó el Dr. Toranzos.

La autoridad del Ministerio Público, no dejó de resaltar la particularidad de esta elección con respecto a la anteriores: “En esta elección hay pocas boletas, son sólo siete, con lo cual se hace más fácil para manejar por parte de las autoridades de mesa. Se hace más sencillo a la hora de controlar y verificar que no falte ninguna propuesta y los sufragantes no tengan dificultad en encontrar la boleta que los representa”.

Aprovechando la oportunidad, Toranzos recordó que cualquier ciudadano puede denunciar las anomalías que pudiera observar durante el proceso electoral de manera presencial en cada unidad fiscal. En el caso de Salta, está en Caseros 455. También puede comunicarse a través de los teléfonos oficiales (011 4314-2908) o de manera virtual en la página del Ministerio Público.

Las oficinas estarán habilitadas durante todo el horario de los comicios para recibir las posibles denuncias que pudieran ocurrir por parte del ciudadano y, en el caso de recibirlas, darle trámite con el apoyo de las fuerzas de seguridad en el transcurso de la jornada.