Crimen del ciclista en la ruta 28: No descartan la hipótesis de ajuste de cuentas por drogas

La fiscal Verónica Simesen de Bielke dialogó con radio CNN Salta y brindó algunos detalles acerca de la investigación que se lleva adelante en torno a la misteriosa muerte de un ciclista que perdió la vida tras sufrir graves quemaduras mientras circulaba por la ruta provincial 28.

“Estamos esperando que se cumplan los protocolos para determinar la posibilidad si es COVID positivo o no para llevar adelante la autopsia. Ayer se recabaron testimonios y estamos en un momento muy incipiente de la investigación por lo que debemos ser muy cautos, muy prudentes con la información”, señaló.

Hasta el momento se conoce que el hecho tuvo lugar ayer cerca del mediodía en la ruta 28, kilómetro 14 aproximadamente, en una zona donde no existen viviendas. Un hombre de 44 años se trasladaba en bicicleta y una persona que transitaba en una camioneta recibe la alerta de auxilio.

“Interviene el personal policial y es trasladado con quemaduras en su cuerpo al hospital San Bernardo, allí fallece a las 13.20 aproximadamente, preliminarmente entendemos que es producto de las quemaduras. La bicicleta fue encontrada en el mismo lugar donde habría ocurrido el hecho, estamos hablando de una escena primaria, es decir el lugar donde habrían ocurrido los hechos”, indicó la fiscal.

Simesen de Bielke confirmó que en el lugar encontraron la bicicleta, un caso y el barbijo del hombre. Además tienen el celular de la víctima. Desde ayer ya está trabajando la División de Homicidios. "Tenemos varias hipótesis abiertas, ninguna puede ser descartada".

“Se han recabado algunos elementos, tenemos que tener en cuenta que al haber usado un elemento inflamable de alto poder, eso produce una destrucción total, no solamente de algún indicio biológico sino también que el ADN se destruye con esa temperatura”, manifestó.

La fiscal señaló que al menos dos personas habrían auxiliado al ciclista, y no descartan ninguna hipótesis. “Se dio una alerta inmediata a través de los radios de la policía, hay un personal policial que pudo charlar, lo vamos a entrevistar. No es común un hecho como éste, la bicicleta estaba en el lugar, puede haber sido un robo no consumado. Este es un caso que nos llama la atención por la utilización de un elemento inflamable, no hemos visto este tipo de hechos, siempre detrás de quienes cometen éstos hechos puede estar el tema de la droga”.