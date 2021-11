Denuncian maltrato por parte de la directora del Colegio Juana Manuela Gorriti

InformateSalta conoció la denuncia de Marta Mercado, madre de una alumna de 14 años, que fue maltratada por parte la directora y vicedirectora por tener dos mechas teñidas. Además acusó que la vicedirectora amenazó a los alumnos para que no den a conocer situaciones de acoso de los profesores.

“Ella tiene dos pequeñas mechas que eran celestes pero yo se las fui tiñendo para que no se noten, ya casi no se notan. Tiene 14 años, es una niña tranquila. Fui a hablar con la directora de buena manera para ver qué había pasado”, dijo la mujer.

Según contó la madre, hoy a primera hora “me llamaron para retirarla, le dijeron que se vaya por las mechas teñidas. Pero mi hija no tiene ninguna sanción, no hay motivos para maltratarla, la tienen de punto. Ella ya no quiere ir al colegio, está yendo al psicólogo por el bullying que recibe”.

Mercado realizó la denuncia en la comisaría de campo Castañares. “La vicedirectora ya tiene denuncias por maltrato. Voy a ir al INADI y voy a hablar con el supervisor del Ministerio de Educación. La vicedirectora amenazó a los alumnos para que no den a conocer situaciones de acoso de los profesores. Se conocieron varios casos pero la directora tapa todo”, acusó.