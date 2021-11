INADI advierte situaciones de discriminación en las escuelas sin respuestas del ministerio

Discursos de odio, expresiones de violencia, de hostigamiento: con la llegada y el avance de la pandemia, las distintas situaciones de racismo y discriminación fueron en aumento, sin distinguir entre los diferentes ámbitos. Entre los casos más alarmantes y preocupantes, los especialistas ponen foco en los más pequeños y aquellas situaciones que se dan dentro de la escolaridad.

Constantemente reflexionamos sobre las diversas situaciones de bullying que se viven en las escuelas, con expresiones físicas, verbales y digitales. Esto demuestra que el ámbito educativo no se encuentra exento de esta problemática. Así lo confirmaron también desde INADI Salta, señalando que “en las escuelas se están dando situaciones muy graves de discriminación”.

Discriminación, acoso, amenazas, agresiones, golpes, insultos y violencia digital, son algunos de los conflictos que pueden darse entre niños o adolescentes con una clara intención de dañar al otro. Sin embargo, también existe muchas veces una violencia institucional, o impartida incluso por los propios docentes, donde los niños pasan a ser víctimas de la falta de control del Estado sobre esta problemática.

Sobre esta línea, el representante en Salta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Gustavo Farquharson, dialogó con La Mañana de CNN Salta para aclarar algunos aspectos respecto a los hechos de discriminación que vienen registrando dentro del sistema educativo.

“El derecho de admisión no puede ser discriminatorio. La institución no puede argumentar que no va a inscribir a un niño o niña por su identidad de género”

Según expresó Farquharson hay niños que están siendo discriminados por el sistema educativo, muchas veces por los propios docentes. “La falta de empatía y compromiso hace que hayan situaciones dolorosas por el déficit de capacitación que presentan los docentes”, marcaron desde INADI. Otro de los puntos que expone Farquharson está centrado en el dictado de la ESI, que se presenta de forma dispareja y desdibujada.

Tanto en lo que concierne al dictado de la ESI, como en controlar las instituciones educativas, el Ministerio de Educación es el organismo competente para intervenir, sin embargo, INADI expresa tener dificultades para tratar estos temas con las autoridades competentes.

“El que está incumpliendo es la autoridad en el ámbito que es el Ministerio de Educación que tiene que aplicar sanciones si fuera necesario y generar campañas de concientización”

“No se trata de estar de acuerdo o no”, indica Farquharson en relación tanto a la impartición de la ESI, como en la aplicación de la Ley de Identidad de género. “Se confunde lo ideológico con lo legal: la ley está hecha para ser cumplida”, añade.

Para finalizar, el titular de INADI Salta expresó que espera que mejore la respuesta del Ministerio de Educación para trabajar en esta problemática. “Argentina tiene un compromiso serio para erradicar la discriminación, los gobiernos locales tienen que entender que es un trabajo en conjunto para erradicarla”, concluye.