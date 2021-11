Romina Arroyo volvió a cargar contra organizaciones feministas: “No me representan”

En la última sesión del Concejo Deliberante, la edil Romina Arroyo propuso dotar con un kit de seguridad a las mujeres víctimas de violencia que hayan radicado una denuncia y se volvió el centro de la escena mediática.

Las declaraciones generaron un gran revuelo sobre todo porque indicó que además de gas pimenta, el kit debería contener un sistema de electroshock similar a las pistolas Taser pero de bajo impacto y evaluado por la autoridad de aplicación.

Sus dichos fueron repudiados por diversas organizaciones feministas, quienes publicaron en redes sociales un comunicado en el que se acusa a la concejal de no conocer la problemática y se rechaza enfáticamente la iniciativa.

Por su parte, Arroyo no se quedó callada y salió a la carga, una vez más, contra las organizaciones. En reiteradas oportunidades, en el recinto, criticó al Polo Integral de las Mujeres por no atender durante las noches.

“No me representan esas organizaciones como no representan a las mujeres. Yo escucho a las mujeres, no escucho a dos o tres que mandan una cartita a través de las redes sociales. Yo digo prefieren una mujer muerta o una mujer que se defienda”, disparó por FM Aries.

En este sentido, aseguró que no pretende responder a la violencia con más violencia, sino entregarles a las mujeres víctimas de este terrible flagelo de herramientas que le permitan salir a pedir ayuda e incluso salvarles la vida ante un ataque.

“Hay mujeres que denunciaron, que tienen miedo, que no pueden salir. ¿Qué les decimos? ¿Les decimos quédense tranquilas que la Multisectorial lo que está recomendando es que el estado tiene que actuar? ¿Qué espere que la justicia actúe, no se preocupe hay un grupo de mujeres que están en contra que se utilice gas pimienta, así que quédese en su casa uno o dos años o toda la vida?”, manifestó.

Además, dijo lamentar que este grupo, que representa a una minoría, desconozca que ya hay mujeres que utilizan gas pimienta al salir a la calle. “Le tenemos que dar a las mujeres la oportunidad de defenderse. No es justicia por mano propia, es legítima defensa”, indicó.