Renovación en Diputados: “La izquierda va a continuar luchando desde la calle”

Así lo manifestó el diputado Claudio Del Plá a pocas horas de cumplir con su mandato en la Cámara Baja. Hoy será su última sesión después de cuatro mandatos cumplidos, y a partir de mañana volverá a trabajar como docente de grado en una escuela de zona sur.

“Somos una representación de una causa colectiva, nunca un emprendimiento individual. Todos estos años hemos mantenido una línea que es combatir, desde las bancadas, lo mismo que combatimos en las calles, un régimen social que ha puesto a Salta como la provincia más injusta del país, la más pobre y la más desigual, esto lo dice un informe publicado por un instituto de investigación en la Universidad de Salta”, dijo el legislador a InformateSalta.

Del Plá expresó que las bancadas del Partido Obrero fue vocera de todas las grandes causas populares, democráticas, de los trabajadores. “Con nuestra contribución hemos logrado la incorporación a plata permanente de casi 10 mil trabajadores precarizados en el Estado, una gran batalla contra el Estado que es el primer precarizador del empleo en la provincia de Salta. Hemos batallado mucho por el tema de la vivienda y el suelo para viandas".

"En una combinación de proyectos parlamentarios con el movimiento de los sin techo, se impuso la expropiación de las 100 hectáreas de Pereyra Roza, el barrio Santa Mónica, el barrio Taranto en Orán, otros barrios en Tartagal y en Metán”, detalló.

El dirigente Obrero hizo un balance de las conquistas de la Izquierda. “Hemos tenido un concepto, luchamos por un banco de tierras públicas y privadas para que haya tierra para vivienda. Nos apoyamos siempre en la movilización para que en la Legislatura los proyectos de minoría pudieran avanzar”.

Respecto a las iniciativas que quedaron pendientes, Del Pla aseguró que seguirán peleando desde la calle: “Hay muchos proyectos que no han sido aprobados pero que quedan como guías para la acción, como el proyecto de ley de Educación Sexual, Científica, Integral y Laica para que sea una materia taller en las escuelas, no avanzó porque la iglesia no quiere que avance y ahora tenemos una crisis por los abusos en las escuelas”.

"Si vienen nuevas personas para seguir gobernando para la misma oligarquía, para las mineras, los ingenios, nuestro pueblo no va a tener otra salida”.