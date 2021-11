Aseguran que la familia cumple un rol fundamental para evitar la obesidad infantil

Argentina tiene el mayor índice de obesidad infantil de Sudamérica, con un 40% de niños entre 5 y 17 años que padecen la enfermedad. Los números son sumamente alarmantes, por eso piden el acompañamiento de la familia para fomentar el cambio hacia hábitos más saludables.

En InformateSalta por Multivisión Federal, programa conducido por Rebeca Aldunate y José Zambrano, el médico Endocrinólogo, Agustín Saus, indicó que la problemática responde a muchos factores y son muchos los ítems para analizar.

“El 70 u 80% de la familia es obesa también. Lo que clasificamos económicamente, cuanto come, qué come, que calidad, todos toman gaseosas. Es más fácil comprar una gaseosa que darle un vaso de agua. No es solo de que se alimenta, que bebe también”, dijo.

En este sentido, aseguró que el trabajo de abordaje tiene que ser no solo con el niño sino con toda la familia. “Tiene que ser cultural ese cambio. La obesidad infantil llegó por una familia en donde no se cumplen los estándares de normalidad, que es lo que está bien y que es lo que está mal nutricionalmente”, expresó.

Asimismo, aseveró que la pandemia potenció la obesidad en niños, sobre todo por la imposibilidad en la primera etapa de la cuarentena de salir a hacer actividad física. Añadió que la pobreza también influye.

“En la pobreza es más fácil comprar una factura o un pedazo de pan a comprar un kilo de banana o una pechuga de pollo. Lo ultraprocesado es más barato que ponerme a cocinar, también el tiempo que trabajan los padres que no pueden cocinarle a su hijo en su casa, prefiere comprar comida. El niño no decide como alimentarse, es lo que el padre o la madre o su entorno le brinda eso”, manifestó.