El Tribunal de Faltas inició un legajo de investigación contra la ex jueza Gramajo

Se trata de la concejal electa, Soledad Gramajo, quien fue filmada mientras manejaba en aparente estado de ebriedad, sentada en la falda de un hombre. La Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó la suspensión de la licencia de conducir de la mujer y se le realice un estudio psicofísico para evaluar su aptitud para conducir, mientras que el Tribunal de Faltas inició una investigación administrativa.

El Tribunal de Faltas, adherido a la Red Interinstitucional de la Seguridad Vial con el compromiso de trabajar por la disminución de los índices de siniestralidad y muertes en accidentes de tránsito, también intervendrá en el caso.

"Por el video queda demostrado que hay una conducta temeraria a la hora de conducir", dijo a Nuevo Diario el presidente del Tribunal de Falta, Cristian Abdenur. Detalló que la Agencia Nacional de Seguridad Vial envió a la Secretaría de Seguridad Vial de la Provincia, a cargo de Carlos Sauma, -quien retransmitió a la Municipalidad-, un comunicado para que se suspenda la licencia a Gramajo hasta tanto se haga un nuevo examen psicofísico.

El proceso investigativo podría durar al menos 30 días. La semana entrante se notificará a Gramajo. "Como no tenemos las circunstancias y hechos que han rodeado al caso, porque se puede presumir que estaba en estado de ebriedad, pero no hay ninguna certeza, por lo que hemos iniciado un legajo de investigación de oficio a los fines de determinar qué contravención se cometió o no", dijo el funcionario.

Precisó que la investigación se justifica en el artículo 11 y 12 de la ordenanza 154136 del Código de Procedimiento de Faltas que se aplica a todo ciudadano que se pueda identificar.

"Hay una actitud temeraria y esto atenta contra la seguridad vial que nosotros desde todo punto de vista reprochamos. Todo el tiempo buscamos aplicar políticas de Estado tendientes a prevenir y desalentar este tipo de conducta. Esto se ve agravada por su condición de concejala electa", manifestó y agregó que sobre todos los involucrados en el video, en especial el conductor, se debería abrir un legajo de investigación, a la vez que remarcó que esta instancia le permitirá a Gramajo ejercer su derecho de defensa.