“Es una manipulación política, voy a asumir mi banca”, dijo la concejal del escándalo

Luego que se divulgara una filmación donde se la ve “manejando” en aparente estado de ebriedad a “upa” del conductor, la concejal electa y ex jueza de Faltas, Soledad Gramajo, en diálogo con A24, aseguró que se trata de una manipulación total y absolutamente política.

“Soy mamá, tengo dos hijos, y la verdad que es lamentable y es muy doloroso ese video”

En la oportunidad, señaló que “es un video viejísimo” y negó que en ese momento haya sido jueza de Faltas. “No recuerdo de cuándo es el video, nunca lo había visto, ayer me lo mandaron. No sabía que me estaban grabando, hay gente muy mal intencionada, no quisiera involucrarme al respecto”, expresó.

“Mi madre se la tuvieron que llevar internada ayer, tengo que pedir disculpas a la sociedad, a mis hijos y a mi madre”

Gramajo reconoció que fue un error y apuntó a una operación política. "Soy un ser humano igual que ustedes, se nota que es algo operado, no saben el daño que están causando en este momento, yo siempre trabajé en política y la gente que me conoce en los barrios, sabe que trabajo con los más vulnerables", disparó.

Por último, aseguró que no dará un paso al costado y asumirá la banca para la cual fue electa. "Por supuesto que voy a asumir la banca, por supuesto que sí, en el momento oportuno, que me juzgue quién me tenga que juzgar", concluyó.