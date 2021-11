Para Biella, se deberían quitar los puntos de litigio de la Ley de Alquileres

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, reconoció el fracaso de la Ley de Alquileres y aseguró que volverán a discutir la iniciativa, con un nuevo proyecto que de certezas tanto al propietario como al inquilino.

Sobre el tema, en diálogo con InformateSalta, el presidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de Salta, Juan Martín Biella, celebró que reconozcan el “mamarracho” que es la ley aunque se mostró preocupado por las modificaciones que pueden llegar a hacer.

“Lo primero que tienen que hacer es sacar los puntos de litigio, cuanto menos riesgo la ley se optimiza, tienen que proteger al inquilino pero ojo esta ley tiene un articulado que el gobierno no lo puso en funcionamiento, que era lo único bueno, que es el Plan Nacional de Inquilinos, el Estado iba a salir a ayudarlos, no hizo nada. Eso es lo más importante que tenía esta ley”, dijo.

En este sentido, cuestionó que sacaron una ley que se actualiza cada 12 meses cuando el Estado actualiza bimestral o trimestralmente. “En un país con inflación, nosotros le pedimos a los legisladores que el ICL, el índice de actualización que querían instrumentar no lo hagan hasta que la inflación sea menor a dos dígitos”, expresó.

Asimismo, aseguró que todos los costos que quieren quitarle al alquiler contrariamente los terminan duplicando. “Tiene que haber un pacto libre entre las partes, todo tiene que estar muy bien legislado porque no si no está aclarado da conflicto y si da conflicto, el alquiler sube. Esto es importantísimo, no puede un legislador dejar puntos abiertos para litigio porque sino realmente al propietario no le interesa”, manifestó.

Para él, es fundamental plasmar en la ley el bajar el riesgo y el nivel de conflicto para que los alquileres vuelvan a ser un buen negocio para los inversores y no sean tan caros para los inquilinos. “Un punto de equilibrio es lo óptimo. Es lo que yo le pido a los legisladores, que tengan cuidado y que consulten mucho”, agregó.