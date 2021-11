Las agencias de turismo vivieron un verdadero “viernes negro”

La resolución del Banco Central, a través de la cual se decidió que a partir de las 0 horas de hoy se prohíba la compra de pasajes al exterior en cuotas y que alcanza también a todos los servicios turísticos, incluso la hotelería, cayó como un baldazo de agua fría en el sector turístico. Para ellos hoy fue un verdadero Black Friday.

La medida fue decidida de manera inconsulta, de un momento para el otro y anunciada inesperadamente horas antes del inicio de las promociones previstas para este viernes y sábado, causando incertidumbre incluso en las ventas de viajes con destinos nacionales.

En InformateSalta por Multivisión Federal, programa conducido por Noelia Pandolfi y José Zambrano, Lucía La Paz, socia de la agencia UBM, retrató el panorama desolador que dejó en el sector, ya fuertemente golpeado desde 2020 por las medidas adoptadas para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

“Cayeron todas las perspectivas de quienes querían viajar y quienes tuvieran específicamente este día para poder ver qué promociones había, que opciones había especialmente para el tema del exterior. Fue un día realmente de venta cero. Nada que ver a lo que se esperaba. Todo el mes se esperaba que llegue este día justamente para todas las promociones que se anunciaban que iban a comenzar desde hoy”, dijo.

En este sentido, consideró que la medida golpea no solo a los argentinos de mayor poder adquisitivo sino principalmente a la clase media. “Teníamos un montón de opciones que salían hoy con el Black Friday y lamentablemente tuvieron que caerse porque la mayoría de quienes lo buscan no tienen la plata en el bolsillo para poder decir lo cierro. Cayó absolutamente todo, hoy fue un viernes negro de verdad”, expresó.

Las opciones que se barajan por el momento son muy limitadas, y abarcan la posibilidad de solicitar un préstamo personal a los bancos para pagar en un solo pago o usar el pago mínimo de las tarjetas de crédito para financiar al 43% por hasta $200.000.

Pero la resolución no solo tuvo repercusión en las ventas de viajes al exterior sino también en el turismo hacia destinos dentro de Argentina. “Hoy las aerolíneas sacaron todo tipo de financiación por el tema que las tarjetas no tenían como distinguir si lo que estaba entrando era una venta nacional o una internacional. Hoy fue un día de mucho caos, todo lo que se esperó del Black Friday no se pudo armar ni siquiera a nivel nacional. Esta medida arruinó todo lo que se esperaba también a nivel nacional”, manifestó Lucía.

Finalmente, explicó que todo lo ocurrido obligó a que los operadores turísticos tuvieran que mandar un comunicado detallando que desde hoy y hasta nuevo aviso, no estaban aceptando financiaciones por la gran incertidumbre que se vive.