En Salta, ningún alumno desaprobó materias en el 2020, ¿qué pasará en el 2021?

Con la proximidad de la finalización del ciclo lectivo 2021 y con los chicos aguardando por el receso veraniego, desde Educación comenzaron con los balances de lo transitado no solo en estos meses sino en la recuperación de contenidos no vistos por la pandemia, indicando que los alumnos salteños no se llevaron materias durante el 2020.

¿Cómo es esta situación? Al respecto la secretaria de Planeamiento Educativo, Analía Guardo, habló con FM Profesional donde explicó que los chicos no se llevaron las materias ya que estas fueron contempladas dentro de los contenidos curriculares impartidos este año, los cuales retomaron aquellos contenidos que quedaron pendientes o que se reforzaron en su priorización pedagógica.

Es así que ningún alumno se llevó o repitió materias ni ciclo con respecto al 2020. Sin embargo, para este 2021 donde se retomó la presencialidad escolar, se retoma la calificación numérica y los alumnos serán evaluados de forma normal. Dicho de otra manera, quienes desaprueben materias o se las lleven deberán repetir el año.

En este punto y sobre el retorno de las calificaciones numéricas, Guardo contestó que el Consejo Federal de Educación decidió suspenderlas por la pandemia. No obstante, ahora los docentes deberán realizar informes de valoración pedagógica más narrativos, con más información sobre el avance en los aprendizajes y el resultado de todo eso transmutará en una calificación tradicional final.

Por último, la funcionaria del Ministerio de Educación adelantó que que este 1º de diciembre se van realizar las pruebas Aprender en más de 660 escuelas primarias de Salta, en donde serán evaluados cerca de 23.200 estudiantes salteño. Los resultados recién se conocerán en junio del 2022.