La realidad de los espectáculos en Salta en la “nueva normalidad”

Las salas de teatros y otros escenarios se ven otra vez llenas de personas que quieren disfrutar de shows y espectáculos, pese a la pandemia del COVID-19. En Salta, los productores están expectantes por lo que puede llegar a ser la temporada de verano.

En diálogo con InformateSalta, el productor de espectáculos, Sebastián Magnasco, aseguró que ya se están haciendo gestiones de cara a los próximos meses y evaluarán lo que ocurra en Carlos Paz y Mar del Plata para comenzar a proyectar el 2022.

“Desde las reaperturas más o menos en agosto o septiembre a esta parte permitieron que se empiece a asomar la cabeza después de un año y medio de estar con la capa caída. Falta mucho económicamente de lo que fue esto, pero falta mucho, por lo menos uno o dos años para las economías que tienen que ver con esto se puedan recuperar”, dijo.

En este sentido, detalló que el público está respondiendo, tiene ganas de consumir de vuelta entretenimiento y ello les da muchas esperanzas. “El público tiene que acompañar mucho esto, tiene que seguir cuidándose, tiene que seguir usando el barbijo en eventos masivos o no masivos como en salas de teatro, tanto para cuidarse a ellos mismos, como para cuidar al resto. Eso es fundamental, que no nos relajemos con eso, para que podamos continuar y no tengamos ningún retroceso ni ninguna amargura en el 2022”, expresó.

Asimismo, cuestionó que se permita un aforo del 100% para eventos al aire libre y no todavía la totalidad de las localidades para lugares cerrados. “Hay cosas que son totalmente inentendibles, que el Teatro Provincial, que cumple con los protocolos, que tenes butacas, que la gente está sentado, todavía no tenga permitido trabajar al 100%, nos permiten un máximo de 1000 es ridículo. Todavía no aprobaron que el teatro pueda trabajar con las 1500 localidades. Pero bueno, esperemos que en los próximos días ya se revierta esa situación y tengamos el 100% en todas las salas”, manifestó.

Sobre el trabajo que hace un productor para gestionar la llegada de tal o cual artista, explicó que se puede hacer de muchas maneras, una de ellas es contactando a los manager de dichos artistas, lo que se puede hacer incluso a través de las redes sociales.

“Hay algunos productores que tenemos años de trayectoria, generalmente son cosas que se van plasmando en forma conjunta con los artistas para las giras. Se va generando vínculos, ir armando cartelera”, indicó.

Finalmente, subrayó que una de las complicaciones con las que se pueden encontrar es la falta de una sala disponible para tal o cual show, sobre todo para las giras por el Norte. “Es muy difícil cuando llamas con poco tiempo. Hacer coincidir el teatro de Jujuy, de Salta y de Tucumán estén disponibles en un mismo fin de semana es muy difícil”, aseveró.