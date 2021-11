Abusos en escuelas: "Habíamos recibido una denuncia y de pronto es una marea"

En el marco de una gran cantidad de denuncias por abuso y grooming en distintas escuelas de Salta, InformateSalta habló con el abogado Santiago Pedroza, quien entiende en distintos casos.

"El primer caso que es el del Colegio 11 de septiembre que es el caso que abrió todo el panorama, ya se están haciendo las pericias sobre el celular y creo que una vez hechas las pericias el profesor va ser llevado a Juicio, no veo otro resultado posible", expresó.

En la oportunidad, explicó que el delito por el que sería juzgado, Grooming, podría ser excarcelable pero en la pena máximo podría tener condena efectiva.

Siguiendo en la cronología de los hechos de abusos y otros hechos en Salta dentro de instituciones educativas, se refirió a los dos casos del Colegio Scalabrini Ortíz "Uno es una tentativa de violación que se dio en el ámbito del baño, se dispuso una audiencia de reconocimiento, y una vez reconocidos vamos a solicitar su detención", enfatizó.

En este mismo colegio el abogado se refirió a otro caso. "Por el caso de la nena que se suicidó, después de denunciar casos de bullying muy graves, que no han sido tenido en cuenta por las autoridades y que derivaron en un suicidio, se están citando a más de 20 personas para que presten declaración testimonial"

Además Santiago Pedroza, agregó un nuevo hecho denunciado por una alumno del colegio Juan Carlos Dávalos donde una alumna habría sido golpeada más de 10 veces por otro alumno. "Ha sido atroz el ataque de la menor. La nena no está yendo al colegio, no quiere ir, tampoco está yendo el agresor, pero en realidad no está trabajando un gabinete psicológico".

Se refirió a casos sobre los que tomó conocimiento en Orán y Tartagal, en Ciudad Judicial y el Concejo Deliberante. "Un caso en cada lado, en uno hemos asumido representación y en otro estamos asumiendo, no solo en el ámbito educativo. En Joaquín V. González vamos a asumir en esto días la representación de varias alumnas por grooming".

Finalmente, el letrado analizó que en el marco de una Pandemia se han desencadenado una serie de denuncias en el marco educativo.