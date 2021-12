Un periodista fue clave en la detención de un hombre que intentó secuestrar a una menor

Ayer, en medio de un mega operativo policial, detuvieron a un expolicía acusado de haber intentado secuestrar a una menor cuando salía del Hogar Escuela, en inmediaciones al Parque San Martín. Un periodista fue clave para lograr detenerlo y contó su experiencia en DNI Salta.

El joven contó que se enteró de lo sucedido porque la madre de la víctima lo llamo desesperada pidiendo auxilio. En ese momento dijo que le pidió el número de la niña para preguntarle si seguía en el lugar, cuando logró comunicarse con ella supo que seguía en la escuela y le envió una foto de la patente de la camioneta donde estaba el hombre.

En ese momento el joven salió y cuando llegó a Lavalle y San Juan logró divisar a la adolescente y de inmediato activó la cámara de celular para encarar al hombre que estaba aún dentro de su auto y con la ventanilla baja. “Le pregunto qué estaba haciendo, si estaba sacándole fotos a las chicas que hacían educación física. Se negó, le pregunté por qué quiso subir a la nena a la camioneta, se negó y me mostró su teléfono con naturalidad, estaba viendo aparentemente pornografía", dijo en DNI, medio para el cual trabaja.

Dijo que le advirtió que la Policía estaba por llegar y en ese momento el hombre arrancó para escapar: “Él quiso arrancar la camioneta y para que no escape metí el brazo para quitarle la llave, nunca la encontré porque es un vehículo híbrido. Él se fue, aceleró, me arrastró 20 metros. Me agarré de su cinturón de seguridad, quiso embestir también a la amiga que la mamá de la menor que también había llamado. A los 20 o 30 metros recién logré soltarme, saltando de la camioneta".

Pero su celular quedó dentro del vehículo, en ese momento dijo que un taxista vio lo que estaba pasando y se ofreció a ayudarlo, primero pensó que lo habían robado, pero cuando supo los pormenores comenzaron una persecución.

Desde el taxi volvieron a llamar al 911 y tuvieron que insistir una segunda vez hasta que aparecieron los patrulleros ya en el microcentro salteño cuando lograron detenerlo.