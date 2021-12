Es policía retirado el sujeto que intentó secuestrar a una nena a la salida de clase de gimnasia

Una menor de edad sufrió un intento de secuestro ayer tarde en el parque San Martín por parte de un hombre que primero la acosó desde una camioneta y luego trató de raptarla.



La niña se encontraba en la parada del colectivo cuando el acosador, de unos 50 años, comenzó a decirle cosas desde un vehículo de color blanco. Asustada, la menor caminó hasta el parque pero el hombre se bajó del rodado, la tomó de los brazos pero la niña logró soltarse tras un forcejeo. La jovencita salió corriendo y pidió ayuda.

Cerca del lugar circulaba un primo y una amiga de la madre de la menor y acudieron al lugar. Cuando llegaron al parque San Martín, el acosador intentó atropellarlos y se dio a la fuga.

El propietario del vehículo Toyota Corolla Cross modelo 2021 sería José Emiliano Leguizamón Benítez, un comisario inspector retirado de la Policía de la Provincia.



En ese momento se realizó la denuncia en el 911, y con la ayuda de las cámaras de seguridad, la Policía logró detener al sujeto en la calle Caseros a pocos metros del Convento San Bernardo. Allí detuvieron la camioneta blanca en la que se transportaba el presunto acosador. El hecho se investiga a través de las cámaras y testigos.



Mucho miedo

“Mi hija logró llamarme a la salida de gimnasia. Tenía clases de gimnasia en las instalaciones del Hogar Escuela. Me llama desde el celular de otra nena avisándome desesperada que un señor la había agarrado y que intento subirla a su auto, ella logró escaparse y se volvió a meter a la cancha del Hogar Escuela donde ellas hacen educación física”, contó la madre de la jovencita que tiene 13 años a El Tribuno. “Le dije que espere, mientras ella lograba ver a este señor que daba vueltas como esperándola y mirándola, a lo que le pudo sacar una foto”, agregó.

“Ella está muy asustada, me dijo que no quiere ir a la escuela ni volver a pasar por esa zona, no sabemos si la venía persiguiendo”, dijo con respecto al estado de ánimo de su nena.

Además, responsabilizó al establecimiento educativo al que concurre la menor. “Quiero que la escuela asuma la responsabilidad, la gente que estaba a cargo de mi hija que responda, pero de la escuela nadie me llamo, solo la madre de la compañera que le prestó el celular para llamarme”.

Indignada sostuvo que “me voy a ocupar como sea para que este señor..., que se haga justicia”. Pero su reclamo fue más allá: “Que la gente del Gobierno se ocupe de la seguridad de todos nosotros, porque siguen pagando los chicos. No tiene que haber otro Nahuel, ni otra Gala (Cancinos), gente desaparecida, nunca más, ni otra Sofía (la menor que desapareció en el sur del país)”.