Durante la persecución, los secuestradores del empresario destrozaron la pared de una casa

Un empresario salteño, vinculado al transporte, sufrió anoche un secuestro extorsivo, que afortunadamente tuvo un final feliz con su rescate y la detención de dos sujetos. Sin embargo, durante la persecución con la policía parte de una casa ubicada en barrio Ampliación Parque La Vega quedó destruida.

Camila Villada, dueña de la vivienda, detalló a Telefé Salta que ella se encontraba en su interior cuando empezó a sentir estruendos y seguidamente un golpe fuerte. Asustada, salió corriendo a ver qué había sucedido, se dio con un vehículo estrellado contra la pared y a un hombre en su interior.

“Vi un señor alto, blanco, pelito blanco muy asustado y me dijo me secuestraron, me secuestraron. Ellos vieron a la policía, se bajaron y se fueron. Yo estaba muda porque estaba asustada, tenía mucho miedo porque no sabía lo que estaba pasando. Después había mucha policía, se lo llevaron al hombre. No estaba golpeado, solo estaba blanco, asustado, muy asustado el hombre. No le creí porque pasan tantas cosas que no sé si es verdad o mentira”, dijo.

En ese momento, llegó una gran cantidad de policías y la Brigada de Investigaciones, a quienes ella suplicó que no la dejaran sola, sobre todo por la pared caída y la inseguridad constante que se vive en la zona.

“Necesito que me ayuden a reparar la pared. El auto quedó en la pared caída hasta más o menos las 4 de la mañana, que lo pudieron sacar después del peritaje. Vino la policía de la 15, me dijo que tenía que hacer la denuncia al que me hizo caer la pared, que no era seguro para mí y tenía que poner la denuncia para que el hombre este se arrime a mi hogar y vea como ayudarme para hacerme la pared. Fui y puse la denuncia”, contó.

La mujer desconoce si el vehículo es del empresario o de los secuestradores, a quienes no pudo ver porque cuando salió ya habían escapado a pie, antes de ser atrapados.