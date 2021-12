ARA San Juan: Para las familias de los tripulantes salteños, Macri “sabía la verdad desde el principio”

Así lo manifestó Faustino Arjona, padre de Ramiro Arjona, uno de los 44 tripulantes que perdieron la vida con el hundimiento del submarino Ara San Juan. Ayer, el ex presidente Mauricio Macri fue procesado por presunto espionaje a familiares de las víctimas.

InformateSalta dialogó con Arjona, quien expresó: “Estoy seguro que él sabía desde el primer momento la situación del submarino cuando desapareció. Él sabía la verdad. Está todo en manos de la justicia, ojalá que se haga realidad”, dijo.

A Macri se lo acusa por supuestas maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan “desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de gobierno”.

Los seguimientos se habrían dado entre diciembre de 2017 y finales del 2018. Se trata puntualmente de seis hechos. La causa se inició por la denuncia de la interventora de la AFI Cristina Caamaño.

“Sentimos que nos usaron para la campaña. Todavía no podemos saber la verdad. Esperamos la justicia divina porque la justicia humana va muy lenta. Como familia, esperamos que ojala se haga justicia y que no sea un juego político”, manifestó Arjona.

A cuatro años del hundimiento, los familiares sienten que la causa no avanza. “Mi nuera es querellante, cuando le pregunté cómo avanzaba la causa me dijo que no había ningún cambio. Hablamos con otros familiares y también nos dijeron que estaba todo igual. Son días muy difíciles. El dolor de un padre no se cierra nunca, yo sufro día a día. El dolor no se cierra, la herida sigue sangrando”, manifestó.