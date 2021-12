Con un arma de fuego, asaltaron otra estación de servicio en menos de 24 horas

La economía decae y la inseguridad crece día a día en la provincia. Ayer a la madrugada asaltaron una estación de Servicio en zona norte. Hoy a las 05:00 sucedió lo mismo en zona sur, en una Refinor ubicada en avenida Libano y Tavella.

“Sucedió aproximadamente a las 05:20 horas. Entran tres chicos encapuchados y se dirigen a los dos playeros que estaban de turno, a uno le exhiben un arma y le pide que le entregue todo, en ese momento le entregó la billetera, el celular personal y después robaron un parlante, se fueron corriendo por la cuadra”, dijo el gerente.

De acuerdo a lo que detalló el hombre, el efectivo que se llevaron no fue mucho ya que cuentan con un procedimiento de descarga de efectivo. “Era lo que tenían encima en ese momento. Había un tercero que los espera afuera. Se fueron corriendo”, indicó.

En el momento del hecho había dos clientes, a uno de ellos le pidieron el celular y no se lo entregó. “Fue un hecho muy rápido, duró un minuto y medio. Está todo filmado, estaban encapuchados. Ingresan caminando y se retiran corriendo. Minutos antes había una patrulla consignada en la esquina, evidentemente esperaron que se retirara, no es una consigna fija pero todo el tiempo está patrullando la policía por la zona”, sostuvo el gerente.

Según manifestó el gerente de la estación de servicio, “aparentemente fue un asalto que no estaba premeditado, fue al boleo, fueron tres que pasaban y vieron la oportunidad. No aparentan ser personas profesionales. No hubo resistencia por parte de los vendedores”.