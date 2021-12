Este domingo Gimnasia y Tiro pondrá una pantalla gigante en su cancha

Toda la expectativa del deporte salteño está puesta en este domingo cuando Gimnasia y Tiro juegue a todo o nada frente a Chaco For Ever para dar el último paso que le permita alcanzar el tan ansiado sueño de volver a la Primera B Nacional.

La pasión de los fanáticos y simpatizantes ya se siente, no solo por la presencia que tuvieron en el estadio Martearena tras el partido con Central Norte, sino en la víspera de este partido que se disputará en Santiago del Estero, encuentro por el cual hicieron largas filas para conseguir algunas de las entradas.

Sin embargo las 4000 localidades que estaban disponibles para los hinchas “albos” se agotaron en cuestión de minutos, en dos horas más precisamente, siendo decenas de fanáticos los que se quedaron con las ganas de poder ir hasta el estadio santiagueño para ver a su equipo.

No obstante ahora tendrán la posibilidad de, desde una tribuna, vivenciar el partido más importante que Gimnasia disputará en los últimos años. Es que este 5 de noviembre su cancha albergará a los simpatizantes para que vean el encuentro futbolístico desde una pantalla gigante.

Esta acción conjunta entre los dirigentes del club y el Ministerio de Deportes de la Provincia, invita a todos los hinchas albos a ir al estadio Gigante del Norte para ver de forma gratuita y en esta pantalla gigante, el partido desde las 17 horas, anticipando una jornada con todas las emociones, cánticos, pálpitos, tensiones y muy ansiadas alegrías.

Esta tarde el equipo partió desde el El Gigante del Norte rumbo a Santiago del Estero y recibió el apoyo de muchos fanáticos que los fueron a despedir.