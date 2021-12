“Me generaba miedo y tensión”: quién es Maite Pistiner, la periodista que apuntó contra Antonio Laje

Este lunes el periodista Antonio Laje hizo su descargo al aire de Buenos días América (América) tras una semana en la que circularon denuncias de sus excompañeras por situaciones de maltrato. Una de las mujeres que salió a hablar del tema fue Maite Pistiner, quien trabajó un mes y medio como columnista en el noticiero antes de la pandemia de coronavirus.

Tras la salida de María Belén Ludueña del programa matutino, Pistiner respondió una pregunta en Instagram vinculada a un tuit de Ángel de Brito sobre “los malos tratos” de Laje a sus compañeras y admitió que le tenía “miedo” al conductor y que vivió tanto estrés durante su participación en el ciclo que terminó internada.

“Mai”, como se la conoce en el medio, tiene 30 años, nació el 2 de mayo de 1991 y desde 2014 inició una prolífera carrera en la televisión argentina y como influencer en las redes sociales. Pistiner es Licenciada en Comunicación Audiovisual, ejerció como periodista, conductora y productora de televisión.

Tras graduarse en el conservatorio de artes dramáticas en Stella Adler, Los Ángeles, Estados Unidos, donde aplicó para una beca, regresó al país para probar suerte y empezó a trabajar en medios digitales y gráficos, según ella misma cuenta en su página web.

Su primer proyecto fue Denominador Común, un ciclo de entrevistas emitido en el Canal de la Ciudad, con el que ganó el premio FUND TV en la terna “Mejor programa juvenil”. Fue su idea original y era la conductora y productora del ciclo.

“Hace 7 años arrancaba mi programa de TV Denominador Común, y desde entonces fueron años de ir por más e intentar encontrar mi camino. A veces siento que todavía no lo encontré, otras veces me descubro inmersa en una pasión absoluta con lo que hago”, escribió Maite en Instagram, recordando el ciclo que la ayudó a darse a conocer.

Luego, entró al Grupo América, donde trabajó para América TV, Radio La Red y A24 como conductora, columnista y produciendo material para las redes del canal. En 2019 fue columnista de Antonio Laje en Buenos Días América. Un año después, pasó a integrar el equipo de Informados De Todo en el mismo canal.

En abril de 2020, tras la llegada de la pandemia de coronavirus tuvo que dejar el programa conducido por Guillermo Andino porque estaba embarazada y estaba incluida dentro de los pacientes de riesgo para la enfermedad. La periodista salió al aire a través de una videollamada y anunció la feliz noticia. El 23 de noviembre de ese año, nació su primera hija Ámbar.

Pistiner formó parte también del programa de La Flia y América STO, que conducía Sofi Morandi y Julián Serrano. A su vez, participó en distintos programas radiales y como columnista y cronista del ciclo Cuatro Caras Bonitas (Canal de la Ciudad).

Desde 2016 comenzó a generar contenido en sus redes sociales, donde brinda información de diversos temas, desde el cuidado del pelo hasta cómo armar un CV. A su vez, abrió una academia donde brinda cursos virtuales y consultoría de oratoria y comunicación digital efectiva a empresas y figuras públicas.



¿Qué dijo Maite Pistiner sobre Antonio Laje?

El 29 de noviembre, la periodista María Belén Ludueña se despidió de Buenos días América y se la pudo ver muy movilizada al inicio del programa. Hasta ese momento, nada parecía inusual, pero Ángel de Brito utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje en el que dio a entender la existencia de malos tratos por parte del conductor.

“Qué triste que en pleno 2021, una profesional no pueda hablar del maltrato laboral. ¿Por qué llora María Belén Ludueña? Y detrás de un maltratador, hay mucha gente con poder que lo apoya”, escribió el conductor de Los ángeles de la mañana (eltrece) tras retuitear una frase que Ludueña había dicho en Almorzando con Mirtha Legrand sin dar mucho detalle sobre su salida de América.

Maite Pistiner, quien también había trabajado con Laje y se fue del programa, fue consultada por un seguidor sobre este tuit y dio una contundente respuesta a través de sus Stories de Instagram. “No sabía lo que había tuiteado Ángel de Brito y demás. Me enteré por ustedes, que me lo fueron mandando. De Belu lo único que puedo opinar es que es una gran compañera, es excelente”, comenzó diciendo la periodista.

Y admitió: “Es difícil hablar de estos temas porque hay muchas cosas que en los medios no se dicen y se saben. No se dicen porque el que las dice después se queda sin trabajo, es así”.

Consultado en relación a si Laje “era buen compañero”, Pistiner respondió: “No llegué a tener un vínculo muy grande con él porque estuve muy poquito tiempo, fue un reemplazo que hice en el verano, durante un mes y medio”, recordó. Y asumió: “¿Qué es lo que siento? Yo le tenía miedo, un poco de miedo le tenía”.

Luego destacó el prestigio y la audiencia del noticiero matutino de América TV y afirmó que “cualquier periodista estaría feliz estando ahí”. Pero reveló que ella no se sentía cómoda en ese lugar. “Es una contradicción porque es un programa que le da mucho prestigio al periodista, pero por otro lado, al menos en mi experiencia, yo no la pasé bien. No volvía a mi casa satisfecha, completa y con la autoestima alta”.

Con esta frase, Maite dio a entender que en el ciclo conducido por Antonio Laje había un clima que no le permitía florecer. “Muchos días volví llorando y terminé internada con un problema en el cuello. Llevé toda esa tensión al cuerpo y literalmente terminé internada”, sentenció.

Pese a que intentó minimizar el tema al explicar que esto “pasa mucho en el ambiente de los medios”, ratificó que iba a trabajar “sabiendo que no la pasás bien y que volvés llorando y no te sentís valorada”, pero que fue un momento de su vida en el que “sacrificó su bienestar” por el prestigio que le daba el programa.

En torno de su participación en el ciclo de Guillermo Andino, Pistiner afirmó que en ese estudio, así como en otros del mismo canal “no se vive ese nivel de tensión”. Y sostuvo: “También es un tema de las personalidades de cada figura”.

“Andino me generaba otra cosa que Laje no, porque Laje era un hombre que yo lo tenía más como el jefe, como esa persona distante que a mí, personalmente, me generaba miedo y tensión”, cerró la periodista. /La Nación