La drástica decisión que tomó Enzo Fernández tras separarse de Valentina Cervantes

Hace unos días en LAM (América TV) anunciaron la separación de el futbolista Enzo Fernández y Valentina Cervantes.

“Hoy hablé con Valentina, me dijo que quería darnos a nosotros su testimonio, que no habló con nadie. Lo cierto es que hace 10 días Enzo le dijo que se quería separar, para ella fue un baldazo de agua fría, él la dejó. Todos pensaban que venía por el lado de ella”, contó la periodista Julieta Argenta al confirmar la noticia.

En las últimas horas, después de conocerse que ella decidió blanquear la ruptura, Enzo Fernández tomó una firme determinación: restringió los comentarios en su cuenta de Instagram para evitar leer comentarios innecesarios en estos momentos.

En un comunicado que difundió en sus redes, Valentina fue muy clara al referirse a la separación. “Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro, pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor", expresó.

Y finalizó: "Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”. /PrimiciasYa